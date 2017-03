SAP premia i migliori partner di canale

In scena i Partner Excellence Awards 2017

Sono stati annunciati i vincitori dei SAP Partner Excellence Awards 2017, i premi che SAP riserva ai propri partner di canale che nel corso dell’anno si sono contraddistinti per la capacità di comprendere l’evoluzione del mercato e le esigenze dei clienti e per la qualità del servizio offerto.

I SAP Partner Excellence Awards 2017, suddivisi per categoria, sono stati assegnati ai seguenti Value Added Reseller:

• Revenue SAP S/4HANA & Migration: ICM.S, per il contributo allo sviluppo della base installata, all’innovazione e alla migrazione su SAP HANA e SAP S/4HANA. In virtù degli straordinari risultati raggiunti, ICM.S è stata premiata anche come miglior partner SAP a livello EMEA;

• Net New Customer: Altea Up, per la capacità di raggiungere risultati sempre crescenti e di espandere il business SAP nel segmento delle PMI, contribuendo in modo significativo ad ampliare il volume di clienti e mercato;

• Cloud Solutions: Allos, per la competenza nel rendere distintiva la proposizione di SAP SuccessFactors, valorizzandola con contenuti e soluzioni pensate per i responsabili HR di imprese di medie dimensioni;

• SAP Cloud Platform: Altevie, per aver saputo valorizzare le proprie competenze su SAP Cloud Platform, mettendo a disposizione dei clienti il proprio valore di Intellectual Property per contribuire alla diffusione delle soluzioni SAP;

• Marketing: Derga, per la proficua collaborazione e condivisione di strategia, programmi ed esecuzione. Con questo premio SAP riconosce anche l’elevata capacità in termini di qualità di contenuti, forma e canali, oltre all’efficace pipeline generata dalle attività marketing dell’azienda;

• Sales & Pre-Sales Enablement: Derga, premiata anche in questa categoria per l’eccellenza conseguita nelle certificazioni pre-sales per SAP S/4HANA e SAP Digital Core, per la grande competenza dimostrata e per la capacità di stare al passo con l’innovazione in ambito SAP S4/HANA nell’importante passaggio alla versione 16/10.

Quest’anno sono state assegnate anche due menzioni speciali ai partner che si sono distinti in modo particolare in:

• Innovazione: Méthode, per le eccellenti capacità dimostrate nella comunicazione digitale di soluzioni SAP a supporto di analisi e manutenzione predittiva;

• Rookie of the Year: RW Consulting, il partner SAP più piccolo, ma il più agile nel gestire autonomamente e con grande abilità la soluzione SAP ROAMBI. Pur facendo parte dell’ecosistema SAP da soli due mesi, RW Consulting vanta in proporzione la più ampia efficacia di risultati.

Sono stati inoltre conferiti i riconoscimenti per i partner SAP Business One che hanno saputo distinguersi nelle seguenti categorie:

• Best Performer: Var One, per aver meglio interpretato e realizzato la strategia di SAP ottenendo risultati sopra la media;

• Net New Customer: Sys-Dat, per la capacità di indirizzare la tecnologia SAP in tutti i mercati, mettendo a punto soluzioni specifiche in grado di soddisfarne le necessità;

• Innovation: ex aequo per Hiteco, Omina Group e Run Time Solutions, per aver saputo interpretare al meglio le esigenze di innovazione dei propri clienti attraverso l’adozione di SAP Business One versione per SAP HANA e SAP Business One Cloud e in generale per lo sviluppo di soluzioni che sfruttano funzionalità e potenzialità di SAP HANA;

• Marketing: Informetica, per la capacità di comunicare con il mercato attraverso tecniche innovative di marketing promuovendo in modo efficace la soluzione SAP Business One.