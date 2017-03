Smau Padova: Digitel Italia presenta i nuovi servizi di convergenza fisso-mobile

Il nuovo servizio mobile SimPiù offre una gamma di profili voce e dati per clienti business e consumer per tutte le esigenze della clientela

In occasione di Smau Padova 2017 (Centro Padova Fiere, Stand A03 – Padiglione 11), Digitel Italia, fornitore di servizi di Information & Communication Technology, partecipa con una serie di nuove offerte dedicate alle imprese.

La prima tappa del roadshow è l’occasione ideale per Digitel Italia di presentare i recenti servizi di convergenza fisso-mobile, che coprono le esigenze dei clienti business e residenziali a 360°.

Con il lancio del nuovo servizio mobile SimPiù, rivolto sia alle piccole e medie imprese sia ai privati, Digitel offre una gamma di profili voce e dati per clienti business e consumer per tutte le esigenze della clientela. I profili sono tutti ricaricabili o autoricaricabili tramite carta di credito, tramite i partner SimPiù e con PiùRicarica nel circuito Lottomatica.

La soluzione proposta da Digitel Italia permette ai propri partner di customizzare la propria offerta anche per il servizio mobile – come già avviene per i servizi di telefonia e di connettività fissa – e di gestire la clientela con un’interfaccia personalizzata in totale autonomia. L’obiettivo è quello di fornire servizi completi e valorizzare le piccole realtà locali, offrendo loro la possibilità di rivendere un servizio al cliente finale che gli permetta di instaurare un rapporto diretto con la clientela.

“Abbiamo deciso di investire molto in infrastruttura e servizi” spiega Christian Curandai, Sales Manager di Digitel Italia. “L’obiettivo è quello di porsi sul mercato in qualità di operatore completo con dei plus rispetto agli altri operatori mobili, quali un vero e proprio servizio di convergenza. Tramite la ricerca tecnologica interna, stiamo garantendo ai nostri clienti le soluzioni più evolute presenti sul mercato”.