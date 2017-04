EET Europarts è distributore dei prodotti Digital Signage e Videosorveglianza AOPEN

AOPEN nomina EET Europarts come nuovo distributore europeo e riafferma la presenza sul mercato

EET Europarts è uno dei principali distributori europei di videosorveglianza, Pro-AV & Digital Signage, ricambi e accessori per computer, stampanti e telefoni cellulari.

L’intenzione di AOPEN è di focalizzare il proprio business su questi interessanti segmenti di mercato ed EET Europarts è diventato l’opportunità ideale per una nuova strategia vincente di partnership.

Minouche van den Berg, Marketing Manager di AOPEN Europa afferma: “EET Europarts è il partner ideale grazie alla sua forte presenza sia nel mercato della Sorveglianza che in quello del Digital Signage, aree per noi strategiche per il fiscal year 2017. Siamo entusiasti della partnership e non vediamo l’ora di vedere come questo nuovo accordo di distribuzione incrementerà i nostri successi. E’ un passo importante nel promuovere la crescita e le ambizioni di AOPEN nei diversi mercati verticali in cui stiamo entrando.”

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo di distribuzione”, sostiene Claus Calmar, Business Group Manager, Pro AV & Digital Signage in EET Group. “L’assortimento AOPEN entra in armonia nell’offerta di EET Europarts. Inoltre, la nostra capacità di distribuzione in tutta Europa ed il nostro qualificato personale di vendita e di marketing di prodotto, dei settori Digital Signage e Video Sorveglianza, fornirà il miglior trampolino di lancio per l’ampliamento della piattaforma hardware AOPEN in Europa.”

La piattaforma hardware AOPEN è costituita dalle seguenti gamme: piattaforma Digital Engine, eTILE e le nuove soluzioni di videosorveglianza.

Piattaforma per Sorveglianza

Grazie ai nuovi livelli di affidabilità, stabilità e flessibilità, i dispositivi di sorveglianza AOPEN stanno dettando nuovi standard di qualità nel settore della videosorveglianza.

La piattaforma hardware AOPEN è specificamente progettata per l’uso intensivo e per un’operatività 24/7. Offre soluzioni e dispositivi, stabili, robusti e professionali che possono essere impostati in vari modi diversi. Ad esempio, è possibile scegliere il giusto server di analisi/NVR, combinarlo con un display All-in-One della gamma eTILE ed unire il tutto con una soluzione Core Engine.

Gamma Digital Engine

La serie Digital Engine di AOPEN comprende la gamma di server di analisi/NVR che costituisce un’eccezionale piattaforma per la sorveglianza.

Vantaggi:

• Basso assorbimento di corrente

• Operatività 24/7 garantita

• Dimensioni contenute

• Test di urti e vibrazioni superati

Le piccole dimensioni lo rendono ideale per l’integrazione in sale server, soluzioni di sorveglianza, chioschi, sistemi POS o semplicemente per il montaggio sul retro dei display. Tutti i sistemi hanno superato i test di urti e vibrazioni, per garantire prestazioni in ambienti impegnativi. Alcuni dei dispositivi sono senza ventola, ideali, quindi, in ambienti difficili o per l’installazione in veicoli in movimento. Tutti i dispositivi sono stati progettati mantenendo l’eccellenza, dai sistemi di base alle soluzioni allo stato dell’arte.

Display touchscreen All-in-One eTILE

I display touchscreen All-in-One di AOPEN sono stati appositamente progettati per l’utilizzo in tutta una serie di ambienti, compresi quelli più difficili. Questi display touch, eccezionalmente potenti ed interattivi, possono essere utilizzati come un client, una soluzione di controllo accessi o per digital signage. Inoltre, l’interattività è uno strumento ideale per acquisire informazioni sul comportamento e le preferenze del pubblico, dando la possibilità di fare campagne marketing più mirate e personalizzate.

Serie Engine Core

Combinazione di più media player Digital Engine in una soluzione rack.

Questo server rack è stato progettato per AOPEN Digital Engine e per gli switch KVM ed RDM.

La costruzione permette l’integrazione in un data center in modo che tutti i media player siano al sicuro in un ambiente centrale. La gestione del raffreddamento e dei cavi costituisce una soluzione sostenibile che aiuta a ridurre il TCO ed i costi energetici.

I prodotti AOPEN sono distribuiti da EET Europarts.