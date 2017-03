La tecnologia RDX di Tandberg Data celebra il decimo anniversario

Nel corso del decennio sono stati venduti oltre 4 milioni di unità RDX, equivalenti a una capienza di 1,5 Exabyte di backup e ripristini

Tandberg Data, società completamente controllata da Sphere 3D, ha raggiunto un nuovo traguardo, per il quale ci sono voluti dieci anni di lavoro: l’azienda e i suoi partner OEM hanno venduto oltre 4 milioni di prodotti RDX, che rappresentano una capienza di storage cumulativa di più di 1,5 Exabyte.

Alla fine del 2006, Tandberg Data ha dato il via a una nuova era nelle funzionalità di backup e ripristino introducendo le prime unità RDX QuikStor con cartucce RDX. Nel decennio che è seguito, clienti e stampa hanno riconosciuto ai prodotti RDX leadership tecnica, sicurezza e affidabilità.

“Grazie alla sua affidabilità e alla sua semplicità d’uso, la tecnologia RDX ha avuto un ruolo molto importante nel portfolio di Hewlett Packard Enterprise per il backup e il recovery,” ha detto Doug Cirruzzo, Category Manager di HPE. “Al contrario di altre tecnologie comparabili, ora sparite dal mercato, la soluzione RDX ha continuato a offrire elevati livelli di efficacia e usabilità, mantenendo la leadership tecnologica necessaria in questi ambienti IT dinamici. Ci congratuliamo con Tandberg Data per il suo decimo anniversario e ci auguriamo di continuare la nostra partnership anche nei prossimi 10 anni.”

L’attuale tecnologia RDX rimovibile basata su disco offre backup e ripristino veloci in un fattore di forma durevole e resistente. La famiglia di prodotti RDX comprende soluzioni convenienti per lo storage e l’archiviazione in piccole e medie imprese (PMI), così come in grandi imprese distribuite, che hanno crescenti esigenze per lo storage dei dati. RDX unisce portabilità e affidabilità a un’esperienza utente fatta di velocità e semplicità, simile a quella offerta dai dischi fissi. Le robuste cartucce RDX sono a prova d’urto e possono resistere a cadute su un pavimento di cemento dall’altezza di un metro, oltre a essere protette dalle scariche elettrostatiche e a garantire un’archiviazione a lungo termine per oltre dieci anni.

“Siamo entusiasti di celebrare questo traguardo di successo per la tecnologia RDX reso possibile dalla nostra storia di innovazione e affidabilità prestazionale,” ha detto Randy Gast, president of Storage & COO di Sphere 3D. “Gli ultimi 10 anni non sarebbero stati gli stessi senza la dedizione e la coerenza dei nostri dipendenti, partner e clienti. Continueremo a lavorare insieme per rispondere alla crescente domanda che vediamo in aree come i flussi di lavoro professionali, le soluzioni di archiviazione e il cloud ibrido, così come in mercati verticali come quelli dei media e dell’intrattenimento.”

“Il team di Tandberg Data è lieto di celebrare questo notevole traguardo decennale della tecnologia RDX nel mercato dello storage a lungo termine e del backup”, ha detto Hugo Bergmann, Product Line Manager RDX Storage and Software Solutions di Tandberg Data. “Con oltre 4 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo, RDX ha dimostrato la sua leadership nello storage professionale rimovibile e trasportabile. È un onore che questa tecnologia sia stata utilizzata con fiducia da centinaia di migliaia di aziende, sfruttandola per lo storage e l’archiviazione quotidiane di dati aziendali critici.”