Attiva Evolution amplia la sua offerta nell’IT Security e nello Storage

Tutto merito dei nuovi accordi di distribuzione con QSan Technology, SG Box e Spamina

A due anni dalla nascita, Attiva Evolution, la business unit dedicata alla distribuzione di soluzioni B2B di Attiva, continua il percorso per rafforzare la propria posizione sul mercato italiano, grazie ai nuovi accordi di distribuzione con tre produttori di soluzioni dedicate all’IT Security e allo Storage: QSan Technology, SG Box e Spamina.

“L’apertura della partnership con questi vendor rappresenta la conseguenza diretta di una scelta strategica precisa della Divisione – commenta Lorenzo Zanotto, Business Unit Sales Manager – nel processo di analisi e successiva selezione dei brand seguiamo una specifica linea guida volta a dare risposte su tre fronti in particolare. Da un lato la scelta è il risultato di una lunga fase di ascolto di quello che sono le reali necessità sia della filiera distributiva che del cliente finale. Dall’altro la selezione è basata sul principio di poter offrire soluzioni sempre più scalabili e flessibili. Non ultimo, nel settore specifico dell’IT Security, organizzazioni come le nostre devono tenere conto della rapida evoluzione e del cambiamento delle problematiche relative alla – messa in sicurezza – delle infrastrutture informatiche aziendali. Per ciò che concerne, invece, il mondo Storage, l’era del Big Data spinge verso la ricerca di una gestione più efficiente del dato. Tutto questo comporta un inevitabile screening ancora più puntuale sulle soluzioni da offrire”.

Come è noto QSan Technology è una realtà consolidata nella produzione di soluzioni storage di fascia medio-alta per i settori industriali e applicativi, provider di servizi inclusi quelli cloud, videosorveglianza. Con riferimento al nuovo accordo di distribuzione, Simone Ceccano, Sales Manager di QSan Technology, afferma “la partnership con Attiva Evolution è stata voluta essenzialmente per due importanti ragioni. Innanzitutto, abbiamo trovato in questa struttura una capacità di penetrazione e delle competenze che ci sono sembrate ideali in previsione di una crescita sostanziale del nostro business. Non da meno questo accordo parte in un momento molto importante, infatti abbiamo appena lanciato la nuova piattaforma San e siamo in procinto di annuciare la nuova soluzione Nas e Attiva Evolution giocherà un ruolo fondamentale”.

SGBox è una società italiana che propone al mercato delle medie e grandi aziende una piattaforma modulare per la gestione della sicurezza, dell’auditing, della compliance (GDPR, PCI-DSS, Garante Privacy DL196), dei Big Data e anche delle informazioni che provengono dai dispositivi IoT. Anche in questo caso, la scelta di affidarsi ad Attiva Evolution “è stata dettata in prevalenza dall’ aver trovato nella sua organizzazione un’ottima capacità di sviluppare il mercato grazie alle competenze, alla formazione, all’abilità del sales team nel far percepire il valore della piattaforma SGBox e alla vicinanza e credibilità costruita con il canale” come sottolinea Massimo Turchetto, CEO e fondatore di SGBox.

La posizione di Spamina, società che fornisce sia una piattaforma di comunicazione sicura in cloud, come la posta elettronica, che sistemi di protezione per ambienti di comunicazione moderni come l’instant messaging, con tecnologie interamente sviluppate al proprio interno, non si differenzia molto dalle altre. Infatti, come ci tiene ad evidenziare Giuseppe Coppola, Country Manager Italy Spamina “abbiamo apprezzato molto il progetto che ci ha sottoposto Attiva Evolution, siamo stati soprattutto colpiti dall’approccio dinamico del distributore, che si comporta sul mercato dando proprio quel “valore” lungo tutto il processo di vendita del quale il nostro marchio ha bisogno. Non di secondaria importanza è il fatto legato alla presenza territoriale. La loro capacità di penetrazione nella’area nord est del paese ha costituito fin da subito un punto di forza nella scelta di intraprendere con loro la partneship”.