VIA presenta le nuove videocamere Vpai per riprese video a 720°

La soluzione consente di riprendere video immersivi e scattare immagini in alta risoluzione o foto panoramiche in qualsiasi momento

In occasione del HTC Vive Ecosystem Conference 2017, VIA Technologies ha presentato la prima generazione delle videocamere Vpai per riprese a 720°.

“Grazie alla semplicità di utilizzo delle videocamere Vpai è possibile esplorare le nuove frontiere della ripresa video a 720° e sviluppare contenuti sempre più coinvolgenti e innovativi per gli utenti HTC Vive,” ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies. “Non vediamo l’ora di esplorare le opportunità di collaborazione assieme agli sviluppatori e alle aziende presenti ad HTC Vive Ecosystem Conference 2017.”

La soluzione Vpai

La soluzione Vpai include sette modelli di videocamere per le riprese a 720° ed una serie di applicazioni per smartphone che consentono di riprendere video immersivi e scattare immagini in alta risoluzione o foto panoramiche in qualsiasi momento.

Inoltre la soluzione Vpai offre una compressione hardware ad alte prestazioni che garantisce riprese in HD senza bisogno di post produzione, nonché due obiettivi grandangolari (360° x 360°) che assicurano un angolo di ripresa da 2048 x 1024 pixel.

Le app Vpai sono disponibili per dispositivi Android, Iphone e Windows, e permettono in modo semplice di gestire le riprese da uno smartphone o da un PC, oltre a fornire una ricca serie di funzionalità per la cattura di immagini e video immersivi in tempo reale, tra cui la modalità Panorama, Asteroide e Fish-Eye. La condivisione online è semplice e immediata grazie alla connessione diretta con i più importanti social media, tra cui Wechat, Facebook, Twitter e Youtube.