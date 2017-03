McLaren-Honda fa squadra con Logitech

Il brand è ora Partner Tecnologico Ufficiale per le periferiche

Logitech, brand mondiale in ambito consumer technology, è diventato Partner Tecnologico Ufficiale per le periferiche della squadra McLaren-Honda.

Il brand di Logitech è stato presente sul lunotto delle vetture McLaren-Honda MCL32 in pista per l’Australian Grand Prix di Melbourbe, ma l’accordo prevede la visibilità in molti dei settori chiave di Logitech, tra cui informatica, giochi e video.

“Questa collaborazione è stata costruita sui tratti che Logitech e McLaren-Honda condividono: l’innovazione che aiuta le persone a raggiungere di più e la passione per quello che facciamo – dichiara Bracken Darrell, presidente e CEO di Logitech -. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con un team così iconico e raggiungere in questo modo con i nostri brand Logitech e Logitech G milioni di appassionati di Formula 1. E non si può mai sapere cosa ci riserba il futuro…”.

Zak Brown, Executive Director of McLaren Technology Group, ha aggiunto:

“Siamo lieti che un brand così importante nel settore della tecnologia faccia parte della nostra squadra. McLaren-Honda è un team sinonimo di innovazione e di una ricerca continua e condivide con Logitech questo ethos e una fame di sviluppo volta alla ricerca del modo in cui possiamo migliorare la nostra vita quotidiana – sia a livello personale sia professionale – per essere più produttivi e più gratificati”.

“Insieme, stiamo già lavorando su progetti interessanti per il futuro del nostro lavoro e c’è molto in serbo sia sul fronte McLaren-Honda sia sul fronte Logitech per un’offerta congiunta per i fan e per gli stakeholders”.