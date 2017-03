Avanquest: Photo Maximizer si rinnova

Esce la versione 4 del software per ingrandire foto e immagini senza perdere in qualità

Avanquest, società specializzata nella pubblicazione e sviluppo di soluzioni software per uso personale e professionale, ha rilasciato la versione 4 di Photo Maximizer, il software per ingrandire foto e immagini senza perdere in qualità ma all’insegna della precisione.

Il programma ingrandisce le foto fino al 1000 per cento. Le dimensioni target dell’immagine possono essere indicate in pixel o in centimetri ed è possibile specificare anche la risoluzione desiderata (ppp: punti per pollice).

Con il programma si possono visualizzare simultaneamente fino a quattro zoom diversi per la stessa immagine. L’apparecchio usato per fare le foto e la fonte da cui provengono non ha importanza, essendo possibile ingrandire le foto effettuate con tutti gli apparecchi usati: PC, cellulare, macchina fotografica, videocamera o anche provenienti da Internet. InPixio Photo Maximizer consente di ottimizzare la nitidezza e il contrasto, oltre alla grana dell’immagine. Dispone inoltre di un motore per il trattamento raggruppato delle foto, così che le impostazioni sono definite una volta sola e il processo di trattamento viene poi applicato a tutte le foto. E’ possibile trattare simultaneamente fino a mille foto.

Le novità includono:

• Modulo impostazioni: Temperatura, Tinta, Luminosità, Contrasto, Ombreggiatura, Luci, Chiarezza, Saturazione.

• Modulo Share: per condividere le foto sui social (Facebook, Twitter FlickR, InstaCards) per posta elettronica o come originali cartoline postali.

• Funzione di impaginazione e Stampa

• Pellicola fotografica: Tutte le foto della cartella attiva sono visualizzate in un’area di anteprima. Non è più necessario utilizzare la funzione Apri per visionare le foto!

• Gateway inPixio: per passare con un solo clic da una funzione di Editing alla successiva.

• Nuova interfaccia e area di lavoro: La nuova versione dispone di un’interfaccia utilizzatore ultramoderna e esteticamente accattivante.

• Videata iniziale: Tutte le funzioni sono direttamente accessibili dalla videata centrale di avvio.

Le funzionalità aggiuntive della versione Pro includono invece:

• Sette algoritmi di zoom, anziché uno

• Creazione di preimpostazioni personalizzate

• Modulo nitidezza avanzata: accentua la nitidezza per esaltare tutti i dettagli degli ingrandimenti

• Modulo Riduzione del rumore: questo strumento limita in modo efficace il rumore digitale presente

• Modulo Grana argentica: valorizza le stampe aggiungendo una piacevole grana argentica

• Trattamento raggruppato simultaneo di migliaia d’immagini