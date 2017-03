SMAU Padova: VoipVoice c’è!

Tra le novità presentate dall’azienda toscana i Numeri Verdi per migliorare il servizio di Customer Care

Anche quest’anno VoipVoice azienda nel settore ICT, è presente alla prima tappa di SMAU (Centro Padova Fiere, Stand A3 – Padiglione 11), il roadshow dedicato alle imprese e ai professionisti italiani per scoprire le maggiori novità nel campo dell’innovazione tecnologica.

La manifestazione, in programma il 30 e 31 marzo, è un momento strategico, un’occasione per VoipVoice di andare incontro alle richieste delle aziende, integrando servizi e soluzioni sviluppando nuove opportunità e presentando le diverse novità in programma per il 2017. In particolare, il nuovo servizio “Numeri Verdi”, attraverso il quale sarà possibile comunicare gratuitamente con l’azienda.

Nei due giorni del roadshow, l’azienda toscana sarà a completa disposizione dei visitatori incontrando i professionisti del settore, manager, aziende e pubbliche amministrazioni per aiutarli a crescere, migliorarsi, aggiornarsi.

“Il Road Show di SMAU – dichiara Simone Terreni, Managing Director VoipVoice- è uno dei momenti più importanti per noi. Grazie a questa formula itinerante possiamo incontrare tantissimi dei nostri partner in tutta Italia. Il tour non sarà solo l’occasione per parlare delle nostre novità ma anche uno scambio e un confronto con i professionisti del settore. Quest’anno, inoltre, saremo protagonisti di SMAU Unplugged: un fuori fiera dove tutti gli espositori si incontrano e all’interno del quale racconteremo come siamo riusciti a vincere il premio per miglior espositore per ben due anni consecutivi”.

Clicca qui per scaricare il biglietto gratuito.