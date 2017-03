Ready Informatica distribuisce i servizi ReeVo Cloud

Il distributore sarà anche parte attiva nello sviluppo dei servizi Cloud ReeVo reclutando rivenditori che vogliono aggiungere la definizione “Service Providers” alla propria attività e organizzando una serie di webinar, seminari e training

Ready Informatica, distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo per la commercializzazione dei servizi ReeVo Cloud.

ReeVo Cloud offre, da oltre 10 anni, servizi IIAS – Cloud Backup – Disaster Recovery – Business Continuity – Security, realizzati sulle proprie infrastrutture ed erogati attraverso Data Center in Italia conformi ai più alti standard e certificazioni (ISO9001, ISO27001, TIER3\TIER4), raggiungendo il mercato attraverso il proprio canale di Partner qualificati e distributori.

“Il mercato del Cloud è estremamente maturo, stiamo vivendo un momento storico della sua affermazione e l’accordo con Ready Informatica è perfettamente in linea con la nostra missione di portare il Cloud nel Canale – dichiara Salvatore Giannetto, presidente di ReeVo Cloud -. Esperienza, Valore e Competenza distinguono Ready Informatica nella distribuzione di servizi a reseller e system integrator; fattori che siamo certi faranno la differenza nel supportare il reseller nell’affrontare questo mercato in un momento di forte fermento dove non ci si può esimere dall’avere un offerta Cloud”.

“Ci abbiano messo qualche anno prima di trovare un’offerta di servizi Cloud che fosse in sintonia con la nostra idea di distribuzione ad Alto Valore Aggiunto – ha commentato Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica -. Il nostro obiettivo era trovare servizi che permettessero ai nostri partner di crescere con una proposta nel cloud che si integrasse con la propria attuale offerta di servizi tradizionali senza perdere la propria identità. ReeVo fa proprio questo. Innanzitutto è 100% indiretto tramite canale, permettendo al rivenditore di presentarlo come se fosse un proprio servizio in cloud con un proprio logo, ma soprattutto, aiuta il rivenditore ad entrare nel mondo dei servizi in cloud fornendo quel prezioso valore aggiunto perfettamente in linea con lo stile di Ready Informatica”.

Ready Informatica sarà parte attiva nello sviluppo dei servizi Cloud ReeVo reclutando rivenditori che vogliono aggiungere la definizione “Service Providers” alla propria attività e organizzando quindi una serie di webinar, seminari e training nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.