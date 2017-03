Specialisti delle Unified Communication: primo corso in Italia

Un evento formativo in partenza ad aprile organizzato da Wildix

Un corso nato per formare veri e propri professionisti nella vendita delle Unified Communication & Collaboration: è pronta a partire concretamente, dopo l’annuncio di gennaio, l’iniziativa Wildix, la prima in Italia del suo genere.

La prima sessione di “Il PBX è morto. I pionieri delle Unified Communications alla conquista di un nuovo mercato” si terrà dal 6 all’8 aprile 2017 a Bologna, presso l’Hotel Savoia Regency, ed è dedicato anche a chi non è partner di Wildix.

Relatore principale del corso, della durata di 3 giorni e che prevede anche sessioni serali per una vera e propria full immersion di vendita di UC&C e marketing, sarà il Direttore Commerciale di Wildix Cristiano Bellumat, che avrà così l’occasione di ribadire una delle mission fondamentali della società: aumentare i ricavi dei System Integrator che quotidianamente si trovano a vendere soluzioni UC attraverso l’azione mirata sul portafoglio clienti e la ricerca di nuovi leads.

Per raggiungere questo risultato verrà illustrata, durante il corso, la tecnica Focus Team sviluppata proprio dalla Wildix Academy. Attraverso il Focus Team i System Integrator possono imparare ad applicare i giusti processi di focalizzazione sulle attività remunerative dell’azienda e, contemporaneamente, a sviluppare attività di marketing e vendite attraverso le UC&C.

Nato dallo studio e dall’ applicazione delle nuove tecnologie sviluppate nel dipartimento di R&D di Wildix, abbinato alle strategie marketing sviluppate con Gartner, Il Focus Team, si è così tanto arricchito di contenuti pratici che Wildix ha deciso di renderlo un vero e proprio corso, unico in Italia, sulle UC&C. Il tutto nell’ottica di creare un ecosistema unito di professionisti capaci di ragionare in modo verticale per sviluppare relazioni e competenze che si traducano in profitti tangibili.

Durante la tre giorni dedicata alle UC&C sono inoltre previsti gli interventi del CEO di Wildix Stefano Osler e di Emiliano Tomasoni, Responsabile Marketing.

Il tema del web marketing sarà poi ulteriormente approfondito dallo Studio Cappello, una delle realtà più dinamiche nel panorama del Search e Conversion Marketing.

Attualmente il corso di aprile è sold out avendo raggiunto il massimo dei partecipanti – 190 – ma ci saranno nuove date da non perdere.