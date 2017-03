Euromet e Durante avviano una partnership

La collaborazione migliorerà il business delle due aziende

Durante e Euromet hanno stretto una nuova partnership per la fornitura di supporti audio-video nell’ambito di progetti tecnologici su cliente. Durante è una delle principali aziende italiane nel panorama dell’Integrazione di Sistema e AV. Il core business di Durante è storicamente nel settore delle telecomunicazioni e del networking, integrate oggi con le più̀ recenti applicazioni di information technology. Il risultato è un’offerta di soluzioni multimediali che semplificano e migliorano il modo di comunicare e collaborare nell’era digitale. Sono dotati un ecosistema di prodotti e servizi che coprono a 360 gradi le esigenze di comunicazione e video collaborazione, domotica e controlli multimediali, ambienti di visualizzazione avanzata. Il mix di queste tecnologie ha portato Durante alla realizzazione di sistemi integrati come: video wall per sale controllo e sale crisi, uffici direzionali high-tech, virtual cave, sportelli bancari virtuali, sistemi di remote expert avanzati, smart meeting room, sale congressi, e molti altri ambienti collaborativi ad alto contenuto di innovazione. Vanta partnership di assoluto prestigio come ad esempio Eni al quale dedicano un team di oltre 20 risorse dedicate in maniera esclusiva. Tra gli altri clienti citiamo anche Fiat, Finmeccanica, TIM, Whirpool.

“La strategia di marketing di prodotto pianificata da Durante è tesa ad offrire ai clienti una gamma di prodotti e servizi al top della qualità – racconta Paolo Bonetti, Marketing Manager di Durante– e i supporti per video e videoproiettori Euromet hanno perfettamente incontrato le nostre esigenze”.