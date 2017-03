Epson presenta la nuova gamma WorkForce Pro

La serie di multifunzione 4 in 1 offre una soluzione compatta per i piccoli ambienti

I nuovi modelli WorkForce Pro di Epson (WF-3720/25DWF, WF-4720/25DWF e WF-4740DTWF) sono la prova che un piccolo imballo può nascondere grandi prestazioni. I modelli WorkForce Pro eleganti e compatti sono progettati per migliorare l’esperienza di stampa con velocità e rendimento sorprendenti, pannelli touch intuitivi e molte altre funzioni avanzate.

Renato Salvò, Business Manager di Epson Italia, ha dichiarato: “Le aziende odierne, dalle giovani imprese home-based alle realtà consolidate di piccole dimensioni, hanno bisogno di dispositivi convenienti, affidabili e compatti che consentano loro di portare avanti la propria attività con efficienza. Abbiamo un modello per ogni esigenza: dalla WF-3720DWF, ideale per piccoli uffici domestici, alla WF-4740DTWF, in grado di soddisfare le maggiori esigenze delle piccole aziende con più utenti.”

Quando lo spazio è poco, in un ufficio domestico o in una piccola azienda, la gamma di multifunzione 4-in1 WorkForce Pro più recenti di Epson offre una soluzione compatta per la stampa, la scansione, la copia e l’invio di fax. Pur essendo progettati per il business, si distinguono anche per il loro stile, grazie a un design elegante e un touch-screen LCD molto ampio.

I modelli WorkForce Pro sono dotati di testina di stampa con tecnologia PrecisionCore, nota per le sue caratteristiche di velocità, qualità, affidabilità ed efficienza e per la capacità di produrre stampe di qualità professionale.

Associati agli inchiostri DURABrite Ultra di Epson, i modelli WorkForce Pro producono documenti dall’aspetto professionale resistenti all’acqua, alle sbavature e agli evidenziatori. Le cartucce di inchiostro rappresentano una risorsa notevole in quanto vengono fornite singolarmente, consentendo di sostituire solo il colore consumato. Le cartucce XL offrono inoltre un incredibile rendimento (fino a 2.600 pagine in bianco e nero e 1.900 a colori) che consente alle aziende di ridurre al minimo i costi e dedicare meno tempo alla sostituzione delle cartucce.

L’utente potrà aumentare la produttività attraverso l’alimentatore automatico di documenti (ADF), una velocità di stampa fino a 24 pagine al minuto, una stampa fronte/retro rapida e vassoi carta da 250 fogli. Con il modello WF-4740DTWF l’esigenza di ricaricare la carta viene ulteriormente ridotta grazie a un secondo vassoio carta da 250 fogli.

Progettati per lo spazio di lavoro moderno, i modelli WorkForce Pro offrono un’ampia gamma di funzionalità per la stampa e la scansione. Per la stampa mobile, è disponibile la connettività Wi-Fi che consente di stampare da qualsiasi luogo all’interno dell’ufficio; Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi wireless compatibili senza una rete Wi-Fi e NFC per stampare con il semplice tocco di un dispositivo Android compatibile sulla stampante. Infine, le applicazioni e le soluzioni per la stampa da mobile offerte gratuitamente da Epson, tra cui Epson Email Print, permettono all’utente di inviare documenti da stampare ovunque si trovi. La condivisione e la gestione dei documenti sono invece possibili con le opzioni di scansione Scan to E-mail, Scan to Cloud e Scan to FTP, oltre alla scansione in rete. Il modello WF-4740DTWF offre inoltre il supporto della rubrica LDAP per una facile integrazione nell’ambiente aziendale, consentendo la condivisione dei documenti in qualsiasi tipo di ufficio.

I modelli WorkForce Pro: WF-3720/25DWF, WF-4720/25DWF e WF-4740DTWF saranno disponibili da aprile 2017.