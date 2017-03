Symbolic distribuisce CodeSealer

Il distributore potrà offrire ai propri partner, su tutto il territorio nazionale, i prodotti CodeSealer uniti a servizi a valore aggiunto

Symbolic, distributore a valore aggiunto di soluzioni di Data & Network Security, commercializzerà l’offerta di CodeSealer A/S, specialista nello sviluppo di soluzioni di sicurezza finalizzate a mitigare gli attacchi di tipo man-in-the-middle e man-in-the-browser.

Secondo i termini dell’accordo Symbolic potrà offrire ai propri partner, su tutto il territorio nazionale, i prodotti CodeSealer uniti a servizi a valore aggiunto.

CodeSealer Web Session Firewall (WSF) è una soluzione studiata per proteggere gli utenti che accedono ad un determinato sito web di un’azienda che eroga servizi ai propri clienti. Senza richiedere l’installazione di software, WSF permette di creare una sessione protetta fra il browser dell’utente e il server Web, proteggendo entrambi da attacchi quali man-in- the-middle e man-in- the- browser. Monitorando e verificando i dati scambiati fra il server e l’utente, WSF è in grado di rilevare eventuali attacchi, anche sconosciuti (0-day), in quanto il suo funzionamento non è basato sull’uso di signature.

Non richiedendo l’installazione di software, la protezione può essere estesa ad un grande numero di utenti in modo trasparente. WSF è efficace anche nel caso in cui il computer sia infettato da malware, infatti il prodotto è in grado di bloccare i metodi comunemente utilizzati per rubare i dati inviati (ad esempio le credenziali di accesso).

“Con le soluzioni CodeSealer arricchiamo la nostra offerta indirizzata a quei clienti che hanno esigenze di sicurezza molto verticali, quali il settore bancario e finanziario, aziende con reti di agenti, portali di acquisti o giochi online – commenta Martino Traversa, presidente di Symbolic -. Grazie all’esperienza maturata in oltre vent’anni di presenza sul mercato, Symbolic si conferma una delle principali aziende italiane focalizzate nell’ambito della Network e Cyber Security”.