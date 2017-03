Epson presenta la gamma WorkForce Pro

Disponibili da aprile 2017 i nuovi multifunzione 4 in 1

Sono tre i modelli della nuova gamma WorkForce Pro di Epson (WF-3720/25DWF, WF-4720/25DWF e WF-4740DTWF), i multifunzion 4-in 1 pensati per gli spazi ristretti.

“Le aziende odierne, dalle giovani imprese home-based alle realtà consolidate di piccole dimensioni, hanno bisogno di dispositivi convenienti, affidabili e compatti che consentano loro di portare avanti la propria attività con efficienza – spiega Renato Salvò, Business Manager di Epson Italia -. Abbiamo un modello per ogni esigenza: dalla WF-3720DWF, ideale per piccoli uffici domestici, alla WF-4740DTWF, in grado di soddisfare le maggiori esigenze delle piccole aziende con più utenti”.

I modelli WorkForce Pro sono dotati di testina di stampa con tecnologia PrecisionCore e sono associati agli inchiostri DURABrite Ultra di Epson. Le cartucce XL offrono inoltre un rendimento che arriva fino a 2.600 pagine in bianco e nero e 1.900 a colori.

L’utente potrà aumentare la produttività attraverso l’alimentatore automatico di documenti (ADF), una velocità di stampa fino a 24 pagine al minuto, una stampa fronte/retro rapida e vassoi carta da 250 fogli. Con il modello WF-4740DTWF l’esigenza di ricaricare la carta viene ulteriormente ridotta grazie a un secondo vassoio carta da 250 fogli.

Progettati per lo spazio di lavoro moderno, i modelli WorkForce Pro offrono un’ampia gamma di funzionalità per la stampa e la scansione. Per la stampa mobile, è disponibile la connettività Wi-Fi che consente di stampare da qualsiasi luogo all’interno dell’ufficio; Wi-Fi Direct per la stampa da dispositivi wireless compatibili senza una rete Wi-Fi e NFC per stampare con il semplice tocco di un dispositivo Android compatibile sulla stampante.

Infine, le applicazioni e le soluzioni per la stampa da mobile offerte gratuitamente da Epson, tra cui Epson Email Print, permettono all’utente di inviare documenti da stampare ovunque si trovi. La condivisione e la gestione dei documenti sono invece possibili con le opzioni di scansione Scan to E-mail, Scan to Cloud e Scan to FTP, oltre alla scansione in rete. Il modello WF-4740DTWF offre inoltre il supporto della rubrica LDAP per una facile integrazione nell’ambiente aziendale, consentendo la condivisione dei documenti in qualsiasi tipo di ufficio.