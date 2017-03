Wyse 3040: il thin client entry-level di Dell più piccolo e leggero

Progettato per il multitasking negli ambienti desktop virtuali è dotato di prestazioni superiori del 30% rispetto alla generazione precedente

Dell presenta Wyse 3040, un leggero e piccolo thin client che offre ottime prestazioni e gestibilità per utenti con esigenze di produttività base. Compatibile con gli ambienti di lavoro virtuale di Citrix, Microsoft e VMware, il thin client Wyse 3040 fornisce una soluzione endpoint economica e allo stesso tempo altamente sicura, facile da implementare e gestire. È il primo entry-level del settore basato su Intel x86 quad-core, che offre robuste opzioni di connettività e una scelta tra i sistemi operativi Wyse ThinOS o ThinLinux.

Oggi gli utenti hanno la necessità di avere accesso a sistemi altamente efficienti e potenti e a strumenti che consentano loro di innovare, collaborare e condividere le informazioni in un ambiente sicuro. Oltre il 70% dei Millennials – come riporta lo studio Dell Future Ready Workforce Study – pensa che la tecnologia avanzata sia fondamentale per garantire un ambiente di lavoro collaborativo, produttivo ed efficiente.

Il thin client Wyse 3040 è una soluzione endpoint conveniente, efficiente e facile da gestire, che consente ai responsabili IT di mantenere bassi i costi. È la soluzione ideale per i clienti di diversi settori, compresi quelli molto regolamentati come il retail, il finance, l’healthcare e l’education grazie alla versatilità nel gestire multimedialità ed attività quotidiane.

“I nostri clienti sono alla ricerca di quel mix ideale tra sicurezza, prestazioni, efficienza energetica e prezzo”, ha dichiarato Steve Lalla, Senior VP, Commercial Client Software & Solutions di Dell. “Il nuovo Wyse 3040 – il più piccolo e più efficiente thin client – supera tutte le aspettative”.

Con i suoi soli 0,24 Kg, Wyse 3040 è il primo thin client entry-level equipaggiato con processore quad-core Intel Atom X5 1.44GHz, che supporta fino a 2GB DDR3 RAM e 8GB flash. Progettato per essere efficiente, Wyse 3040 garantisce prestazioni della batteria migliori del 30% rispetto alla generazione precedente rendendolo ideale per un utilizzo multimediale e attività locali. Grazie alle piccole dimensioni, può essere montato anche sul retro di un monitor per creare un ambiente di lavoro con meno ingombro possibile.

Altre caratteristiche includono:

Sistema operativo: Wyse 3040 viene fornito con il software il sistema operativo Wyse ThinOS, estremamente sicuro perché privo di API pubblicate. A partire da giugno 2017, i clienti avranno anche la possibilità di scegliere Wyse ThinLinux, un sistema operativo per thin client, basato su SUSE Linux, reso ulteriormente più forte e ottimizzato da Dell per ambienti thin client.

• Connettività: per sostenere diverse periferiche e le connessioni di rete necessarie per soddisfare le esigenze di business, il thin client Wyse 3040 include due interfacce DisplayPort, supporto per doppio display digitale (2560×1600)e quattro porte USB – uno dei quali è USB 3.1 per la connettività ad alta velocità.

• Facilità di gestione: Dell offre una suite completa di gestione software – on-premise, off-premise e automatica – per garantire la robustezza e la gestibilità necessaria per scalare decine di migliaia di dispositivi. Per un setup, una gestione e una configurazione automatica, out-of-the box e semplificata, Wyse Device Manager e Wyse cloud Client Manager permettono ai team IT di configurare da remoto e gestire le policy attraverso un’unica e intuitiva console.

Il thin client Wyse 3040 è compatibile con tutti i principali broker software di virtualizzazione, tra cui Citrix XenDesktop, Microsoft RDS e VMware Horizon. In aggiunta ai protocolli già supportati Citrix HDX, Microsoft RDP e PCoIP, a partire da giugno 2017, Wyse 3040 supporterà anche VMware Blast Extreme remote protocol.