Nuovi firmware per Cinema EOS e le videocamere video professionali di Canon

L’aggiornamento riguarda sette modelli

Canon annuncia nuovi aggiornamenti firmware per sette delle sue videocamere professionali: EOS C700, EOS C100, EOS C100 Mark II, XC15, XC10, ME20F-SH e ME200S-SH.

• Il nuovo firmware consente rinnovate funzionalità, tra cui: aggiunta di nuove opzioni di ripresa, miglioramento del flusso di lavoro, correzioni dell’obiettivo e facilità d’uso.

• I nuovi aggiornamenti per EOS C700 offriranno modalità di registrazione aggiuntive per l’uso combinato con CODEX CDX-36150, tra cui: ProRes 4K/QFHD, 4.5K Max 100 fps, 4.5K cinescope 120 fps, 422 HQ 10 bit 60 fps e 2K. È inoltre prevista un’opzione per l’aggiornamento del firmware del registratore CODEX CDX-36150 RAW.

• Gli aggiornamenti per EOS C100 e C100 DAF attivano i dati di correzione dell’illuminazione periferica per gli obiettivi EF 35 mm f/1.4L II USM, EF 50 mm f/1.8 STM, EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ed EF 24-105 mm f/4L IS II USM. Il nuovo firmware assicura inoltre il supporto per gli obiettivi cine-servo CN 7×17 KAS S, CN-E 18-80 mm T4.4 L IS KAS S e CN 20 x 50 IAS.

• Il nuovo aggiornamento firmware per EOS C100 Mark II prevede una modalità di priorità angolo otturatore che mantiene inalterato l’angolo dell’otturatore al variare del frame rate. L’aggiornamento abilita anche i dati di correzione dell’illuminazione periferica per il nuovo obiettivo EF 24 -105 mm f/4L IS II USM.

• Gli aggiornamenti per Canon XC10 e XC15 assicurano il supporto per lo standard VPG130 (Video Performance Guarantee 130) per schede CFast.

• Il firmware per Canon ME20F-SH e ME200S-SH include nuove modalità di esposizione automatica quali Priorità tempo (Tv), Priorità diaframma (Av) e Controllo automatico del gain (AGC). Gli utenti potranno selezionare il filtro ND manuale o automatico. Il supporto per gli obiettivi cine-servo è stato aggiornato su ME20F-SH per includere le ottiche CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S ed EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM; EF 35 mm f/1.4 L II USM ed EF 24-105mm f/4L IS II USM sono ora supportate sia da ME20F-SH che da ME200S-SH. Inoltre una nuova impostazione è stata aggiunta al menu CP Fine Tuning per migliorare la qualità dell’immagine prodotta utilizzando il sistema Chroma key. Infine, le videocamere ME20F-SH e ME200S-SH possono avvalersi di migliorate impostazioni per il bilanciamento del bianco in modalità Auto, mentre l’aggiunta dell’opzione 25PsF garantisce il supporto per la connessione monitor e la visualizzazione durante le riprese a 25P.