Jabra Speak 710 per lo svago e il lavoro

E’ uno speaker vivavoce pensato per chi lavora (o studia) in modalità mobile

Jabra, specialista nella produzione di soluzioni audio innovative per le comunicazioni, lancia Jabra Speak 710, un portatile progettato per l’utilizzo professionale e personale, studiato sia per l’ambito Unified Communication che chiamate in vivavoce e conference call, sia per la fruizione di musica con audio Hi-Fi.

Il 40% dei dirigenti d’azienda usa il vivavoce per le chiamate in conferenza una o due volte alla settimana, mentre il 21% dalle tre alle cinque volte in una settimana. Ciononostante la qualità audio è spesso il maggior problema riscontrato e dato dall’uso di dispositivi di bassa qualità o non sufficientemente avanzati a livello tecnologico. Questo problema non manca di inficiare la produttività e l’efficienza del lavoro svolto, per cui dotarsi di strumenti idonei diventa una obiettivo primario.

Il primo dispositivo per conferenze realmente professionale e personale

Jabra Speak 710 è il primo dispositivo per conferenze realmente professionale e personale; vanta un microfono omnidirezionale per un massimo di sei partecipanti alla call, 15 ore di durata della batteria e un altoparlante Hi-Fi per una fruizione cristallina della conversazione e della musica. Il dispositivo è dotato di una funzionalità che permette a due unità di connettersi in modalità wireless al semplice tocco del dito: accoppiando due dispositivi sarà possibile creare un suono immersivo o ampliare la copertura della sala da sei a dodici persone.

Design compatto

Ricerche specializzate indicano che un terzo delle chiamate in conferenza subisce ritardi a causa di problemi di installazione con collegamenti e altoparlanti; il 15% del tempo della riunione viene speso nella fase iniziale di connessione, e una delle frustrazioni più comuni è quella della scarsa qualità del suono.

Jabra Speak 710 opera con tutti i tipi di dispositivi intelligenti. Si integra perfettamente con tutte le piattaforme di Unified Communication ed elimina la necessità di soluzioni tramite tastiera – sfidando il tradizionale approccio hardware per le chiamate in conferenza.

Jabra Speak 710 è disponibile in un piccolo e compatto design, con uno supporto pieghevole integrato sul retro per una maggiore flessibilità. Si collega in pochi secondi a un dispositivo smart o a un portatile via USB o Bluetooth tramite la chiavetta in dotazione e questo fornisce un raggio di 30 metri per computer portatili o di 10 metri per gli smartphone.

“Jabra Speak 710 offre una estesa mobilità combinata con un audio coinvolgente e una reale esperienza musicale ad alta definizione. Questo lo rende un partner lavorativo insostituibile e un ottimo compagno musicale – afferma Holger Reisinger, VP for Business Solutions di Jabra -. Questo vivavoce Bluetooth, avvolto in un design super sottile, è perfetto per tutti coloro che non possono permettersi di avere strumenti di collaborazione inaffidabili e scomodi”.