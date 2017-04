La gamma di scanner imageFORMULA si arricchisce con un nuovo modello

E’ imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 102

Canon annuncia il nuovo scanner a piano fisso imageFORMULA FSU102, con il quale completa la propria gamma di scanner documentali imageFORMULA.

Pensato per una completa integrazione con gli altri scanner imageFORMULA, il modello FSU102 consente agli utenti di utilizzare la stessa interfaccia software. La perfetta sincronia tra ADF e scanner FSU102 permette di combinare documenti diversi provenienti da entrambe le fonti per creare un unico file, migliorando in tal modo la produttività anche in caso di flussi documentali complessi.

Lo scanner FSU102 si caratterizza anche per la rapidità di scansione: meno di tre secondi per una pagina A4 in scala di grigi e meno di quattro secondi per una a colori. Qualsiasi tipo di documento, dal formato A4 ai formati più piccoli, può essere acquisito in modo facile e veloce, consentendo all’utente di migliorare l’efficienza nel proprio lavoro.

Questo si applica anche ai documenti rilegati, ai libri e ai supporti più fragili (fino al formato A4).

Dotato di un’elevata qualità immagine, che da sempre contraddistingue i prodotti Canon, il modello FSU102 produce scansioni ad alta risoluzione per risultati dettagliati ed estremamente accurati. Il dispositivo offre una vasta gamma di funzioni per l’elaborazione delle immagini, quali il rilevamento automatico dei colori, il ridimensionamento automatico e il riconoscimento dell’orientamento del testo. A questi si aggiungono l’impostazione automatica della risoluzione, la compatibilità con il modulo per codici a barre 2D, la finitura dello sfondo, la cancellazione intagli e la cancellazione punti.

Il nuovissimo sensore CIS e l’aggiunta di una sorgente luminosa LED assicurano un consumo energetico minimo: lo scanner consuma meno di 7W a pieno regime e meno di 1,7W in modalità sleep.

“Il nuovo Flatbed Scanner Unit 102 è stato progettato per offrire ai clienti la soluzione migliore in termini di qualità e flessibilità – commenta Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group di Canon Italia -. In abbinamento con gli scanner a fogli singoli di Canon, questo nuovo modello consente alle aziende di coniugare la scansione batch ad alta velocità con la capacità di acquisire materiali rilegati, come libri, riviste e ritagli di giornale. I dispositivi lavorano in perfetta sinergia e offrono un’ampia gamma di funzioni avanzate intese a potenziare la produttività e la redditività. Il Flatbed Scanner Unit 102 assicura al cliente un valore aggiunto, oltre all’elevata qualità e all’accuratezza delle immagini da sempre associate al brand Canon.”