Nuovi switch 10 GbE per Buffalo

L’innovativa serie consentirà alle pmi di mettere le ali alle loro reti in modo semplice, veloce e conveniente

Buffalo Technology lancia la serie di business Switch unmanaged 10 GbE BS-MP20, complemento ideale ai NAS della serie TeraStation 5010, che mettono a disposizione fino a 2 porte 10 GbE native.

Con l’introduzione a catalogo di questa serie di switch, che sono disponibili nelle versioni a 8 e 12 porte, Buffalo si propone di semplificare e rendere particolarmente conveniente e indolore il passaggio delle infrastrutture di rete verso i 10 GbE. Grazie alla piena compatibilità con il recente standard IEEE802.3bz, infatti, gli switch della nuova serie BS-MP20 consentono alle reti di operare alle velocità intermedie di 2.5 e 5 Gb/s senza la necessità di effettuare l’aggiornamento dei cablaggi a CAT 6A o CAT 7, che è invece richiesto per i 10 Gb/s. Questa possibilità consente, quindi, di poter immediatamente beneficiare di un sensibile aumento delle prestazioni di rete senza la necessità di sostituire i propri cablaggi.

Per semplificare al massimo le procedure d’installazione, Buffalo ha progettato gli switch della serie BS-MP20 per essere immediatamente pronti all’uso. Non è necessaria, infatti, alcuna configurazione, poiché in modo automatico gli switch sono in grado di rilevare le impostazioni della rete e adattare ogni porta a operare alla massima velocità.

Questa nuova serie di switch offre anche la massima flessibilità per quanto riguarda la collocazione fisica. Compresi nella dotazione di serie, infatti, vi sono sia un set di piedini in gomma per un utilizzo “desktop”, sia di tutto il necessario per il montaggio in rack.

“Con i nostri switch business è possibile portare le reti verso nuovi livelli di performance in modo semplice, veloce e economicamente sostenibile per tutte le imprese – ha dichiarato Osamu Tomita, Marketing e Business Plan Director di Buffalo Technology Europe -. Questa serie di switch è in grado di soddisfare al meglio le principali esigenze delle PMI a un prezzo particolarmente competitivo. Con una velocità fino a 10 GbE, funzionalità per il risparmio energetico e i più elevati livelli di affidabilità, la serie di switch BS-MP20 di Buffalo rappresenta sicuramente una delle migliori porte d’ingresso nella connettività a 2.5, 5, e 10Gb/s”.