Noitel Italia presenta una piattaforma business per il provisioning dei servizi TLC

La piattaforma business interconnette i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo con la rete di trasmissione dati riducendo i tempi di attivazione dei servizi internet

In occasione di Video Surveillance & Security Conference, il 12 aprile a Milano, Noitel Italia si propone come Partner tecnologico dei Security System Integrator offrendo la propria piattaforma business semplice e funzionale per gestire clienti in autonomia, verificando in tempo reale coperture e qualità delle connessioni, attivando e monitorando le linee per servizi Fibra, Satellitare, Ponti Radio e Sim M2M. La piattaforma consente di verificare in tempo reale le tecnologie più performanti presenti nelle aree di progetto e attivarle in tempi brevi utilizzando più tecnologie di trasmissione dati per una maggiore ridondanza dei sistemi in back up.

Noitel Italia, è Internet Service Provider e Operatore Mobile Virtuale (ESP), offre servizi Mobile, ADSL, xDSL, Fibra fino a 300 Mb, Internet WiFi fino 30 Mb, Internet via Satellite ovunque fino a 30 Mb anche per video Broadcasting.

Il servizio satellitare denominato Noisat, proposto da Noitel Italia in collaborazione con Eutelsat Broadband, carrier satellitare europeo, consente di attivare in pochi giorni linee Internet Satellitari anche in aree in digital divide offrendo un’opportunità di connessione veloce ovunque per qualsiasi realtà aziendale e residenziale. La soluzione professionale Noisat, altamente affidabile per comunicare trasmettendo e ricevendo dati fino 30 Mb di download e 6 Mb di upload, viene offerta anche con banda garantita e abbinata al servizio Voice over IP (VoIP).

Noitel Italia è inoltre specializzata in servizi M2M per il mercato IOT e della Sicurezza, la piattaforma business per la gestione del parco SIM oggi anche con IP pubblici, disponibili per singola scheda o gruppi, consente di realizzare Web Services Machine to Machine di ogni dimensione e per ogni esigenza.

“L’offerta di Noitel per il mercato della sicurezza in Italia dedica la massima attenzione allo sviluppo di progetti di rete, partendo dall’analisi del contesto alla realizzazione e configurazione degli apparati sino alla messa online e collaudo; il servizio di post-vendita è inoltre un’eccellenza nel settore TLC, supportato da personale tecnico qualificato che garantisce un Assistenza VIP h24. L’esperienza maturata anche nel settore delle energie rinnovabili, ci rende un partner ideale per sviluppare sinergie con System Integrator che vogliono offrire al cliente finale un servizio ‘chiavi in mano’ e veloce”, afferma Maria de Padova, responsabile Marketing di Noitel Italia.

