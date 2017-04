Epson Pro AV Academy forma nuovi professionisti

Il programma è stato pensato per consentire a progettisti, tecnici e venditori di approfondire le loro conoscenze sulle innovative tecnologie audio-video di Epson

Pro AV Academy è un nuovo programma di formazione lanciato da Epson e rivolto ai professionisti del settore audio-video per l’acquisizione di conoscenze specifiche sull’intera gamma di soluzioni A/V della multinazionale giapponese. Il programma prevede, inoltre, il trasferimento di conoscenze per l’installazione, la manutenzione, l’utilizzo e la commercializzazione di tali prodotti nel settore del noleggio di apparecchiature audio-video professionali, oltre che dei videoproiettori per eventi e per il retail, per la formazione o per l’ufficio.

Epson Pro AV Academy offre un intensivo programma di formazione tenuto da esperti del settore riconosciuti a livello internazionale, fornendo ai partecipanti un’importante qualifica che attesta le loro competenze in ambito professionale e alle aziende vantaggi comprovati nel mercato audio-video. Inoltre, le conoscenze acquisite durante il programma Pro AV Academy consentiranno ai professionisti del settore di allestire eventi visivi davvero spettacolari presso spazi per eventi, musei e gallerie, nonché di configurare con precisione i videoproiettori nelle sale riunioni o negli auditorium, per presentazioni di qualità.

Il programma Epson Pro AV Academy è rivolto a venditori, progettisti, tecnici e addetti alla manutenzione. Le lezioni saranno tenute da istruttori qualificati Epson presso i centri di formazione delle principali aziende di noleggio audio-video in Europa, tra cui Lang AG e AED.

Neil Colquhoun, Executive Director della divisione Professional Displays di Epson Europe, ha commentato: “Sviluppare tecnologie audio-video all’avanguardia è solo un aspetto del nostro lavoro. L’altro è assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti nella vendita, nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione delle apparecchiature sappiano esattamente come queste funzionano e come trarne il massimo vantaggio. Sfruttare appieno il potenziale della nostra tecnologia è la migliore pubblicità per Epson. Ed è proprio questo l’obiettivo del programma Pro AV Academy. Siamo lieti di poter collaborare con gli istruttori di Lang e AED per fornire un’importante qualifica ai partecipanti che si iscriveranno al programma.”