Datamatic: accordo di distribuzione con Digital Data Communications

Datamatic distribuirà la gamma di Digital Data Communications, azienda tedesca specializzata nella fornitura di soluzioni di rete integrate e personalizzate, presente in 18 paesi nel mondo, la cui proposta comprende il marchio LevelOne, una gamma di soluzioni per il networking, tra cui Ethernet Switch, prodottti Wireless Lan e per la Video Sorveglianza IP, KVM Switch & Extender, Media Converter e Digital Signage.

Accanto a LevelOne troviamo poi il marchio Equip, che invece è dedicato al cabling, a soluzioni passive quali staffe per tv/lcd e patch panel, mentre Conceptronic è un brand la cui offerta si concentra sugli accessori per personal computer, tablet, smartphone e sui dispositivi per la Video Sorveglianza destinati principalmente al mercato consumer.

“Questo accordo rappresenta per Datamatic un’importante opportunità di integrare la propria offerta con prodotti e soluzioni in ambiti in cui l’Azienda crede e sta investendo molto, tra cui KWM switch, mondo industrial e, soprattutto, digital signage. Il portafoglio prodotti di Digital Data Communication è molto ampio ed è in grado di soddisfare molte delle necessità dei nostri clienti”, ha commentato Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore e B2B di Datamatic.

“I brand di DDC non sono normalmente proposti da soli, ma integrati in soluzioni complete comprendenti servizi, periferiche e software – ha dichiarato Fausto Pozzi, Sales Manager per l’Italia di Digital Data Communications -. La scelta di affidare a Datamatic la distribuzione a livello nazionale dei nostri brand è un’opportunità significativa in relazione all’ampio spettro di mercato coperto dall’Azienda, grazie anche ai loro Cash&Carry e ai negozi affiliati Vobis e Wellcome. I nostri tre brand sono rivolti a fasce diverse di mercato e anche in questo senso Datamatic risponde alle nostre esigenze distributive coprendo vari segmenti di mercato”.