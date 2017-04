MeetMonitor per una gestione smart delle riunioni aziendali

La nuova soluzione software di Centro Computer consente di pianificare tempi e spazi in modo rapido e intuitivo, per ottimizzare l’organizzazione degli appuntamenti

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, mette a disposizione MeetMonitor, una soluzione software installabile su qualunque monitor touch, realizzata dal team Solution Group di Centro Computer, per la gestione digitale delle sale riunioni. La divisione Solution Group è specializzata nella progettazione di software web e mobile e servizi per le piattaforme Microsoft Sharepoint, SQL Server e Dynamic CRM.

MeetMonitor è una soluzione di digital signage touchscreen ideale per tutte le sale riunioni, che permette di posizionare un monitor touch – all’esterno delle sale o di un ufficio – interfacciato con il calendario aziendale per verificare e gestire le prenotazioni di uno spazio o comunicare messaggi informativi. Il software si integra con l’esistente e-mail server, è implementabile sul web server dell’azienda e collegabile a tutti i monitor touchscreen presenti e utilizzati ed è certificato su Display Samsung, grazie alla consolidata partnership strategica tra Centro Computer e Samsung nelle soluzioni di Digital Signage e Mobility.

MeetMonitor si collega al sistema interno e consente di prenotare, cancellare, spostare una riunione, garantendo la medesima user experience come se si utilizzasse un computer. Questa integrazione avviene tramite specifici connettori, sviluppati da Solution Group, realizzati per i due sistemi di posta e calendario più diffusi, Microsoft Exchange e Google Calendar.

In questo modo una riunione può essere facilmente prenotata, estesa, ridotta o cancellata direttamente dal monitor touchscreen. Inoltre, insieme alle informazioni sullo stato corrente della sala, con la possibilità di sfruttare messaggi vocali durante gli incontri per comunicare ai partecipanti il tempo trascorso, fornisce anche dettagli sulle prossime riunioni prenotate, per offrire un planning completo.

È inoltre possibile configurare le sale in base alle tipologie di riunioni che si svolgeranno, lunghe o brevi, impostando differenti modalità di notifica per la segnalazione delle tempistiche, ad esempio con notifiche vocali che indichino la quantità di minuti mancanti alla fine dell’incontro, o l’indicazione del tempo trascorso per allineare i partecipanti e incentivarli a rispettare gli orari.

MeetMonitor può essere personalizzato per adattarsi al meglio anche a sistemi di posta differenti.