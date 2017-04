Xerox lancia tre nuove stampanti che favoriscono l’automazione

Già disponibili i tre innovativi modelli della gamma Xerox Versant

In che modo le stampanti commerciali e i centri interaziendali possono alimentare nuovi livelli di automazione e crescita del business? Grazie a una qualità dell’immagine più alta, a una gamma di supporti più ampia e a funzionalità di finitura in linea avanzate. Nascono con queste caratteristiche le nuove stampanti Xerox Versant 180, Versant 180 Performance Package e Versant 3100.

“La produttività, l’automazione e i moduli di finitura in linea dei modelli Versant hanno già affermato queste stampanti come le soluzioni preferite per la stampa print-for-pay e in plant in migliaia di casi a livello globale – afferma Ragni Mehta, vice presidente e general manager, Cut Sheet Business, Xerox -. La nuova famiglia Versant offre caratteristiche di automazione migliorate per massimizzare il tempo di funzionamento, ridurre gli sprechi, consentire tempi di produzione più veloci e aumentare le opportunità di applicazione”.

La linea Versant offre alle stampanti strumenti di automazione in output e in linea come spettrofotometro, finitura libretti al vivo, perforatrice, taglierina dorso quadro e altri strumenti di finitura avanzati per variegati campi applicativi. Le stampanti possono gestire tutto, dai materiali marketing tagliati e rifiniti al direct mailing, dalla segnaletica ai documenti da ufficio e alle riviste con margini al vivo su supporti di ogni genere e dimensione, dalle buste ai banner.

Più in dettaglio la nuova famiglia di stampanti Versant offre:

– Cicli di produzione aumentati e la capacità di stampare da 80 a 100 pagine al minuto, le stampanti possono gestire supporti fino a 350 g/m2 di peso. Tecnologia integrata come l’Allineamento della Registrazione e la funzione PAR (Production Accurate Registration) garantiscono l’allineamento dell’immagine con il supporto e densità più uniforme.

– Funzionalità di alimentazione avanzate rendono possibili cicli di stampa più lunghi e senza interruzioni, con opzioni di finitura in linea tra cui Xerox Inserter, Xerox Basic Punch, Xerox SquareFold Trimmer e Xerox Two-Sided Trimmer.

– La risoluzione Ultra HD e la tecnologia a 10 bit forniscono una quantità di pixel per pagina quattro volte superiore rispetto alle altre stampanti. La tecnologia integrata Xerox Confident Color sfrutta la tecnologia Full Width Array. Il Versant 180 Performance Package offre la suite Automated Color Quality di Xerox con uno spettrofonometro in linea per fornire gestione del colore completamente automatica.