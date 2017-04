Una nuova WorkForce green da Epson

WorkForce Pro WF-C869RDTWF permette inoltre di ridurre i consumi energetici fino al 95% e i rifiuti fino al 99%

La nuova stampante Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF permette alle aziende di ridurre i consumi energetici fino al 95% e i rifiuti fino al 99%, nonché di ridurre i periodi di inattività stampando fino a 84.000 pagine senza sostituire i consumabili. Le aziende ormai stanche di dover gestire i consumabili e di interrompere e riavviare la stampa possono ridurre i tempi di fermo legati agli interventi fino al 94% con la stampante WF-C869RDTWF. Il tutto grazie al sistema Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) ad altissima capacità, che permette di ricaricare i serbatoi raramente.

Questo multifunzione a colori in A3 è stato realizzato per aiutare le aziende a essere più produttive. Il tempo di espulsione della prima pagina è infatti inferiore, poiché questo modello non necessita di riscaldamento. Il touch-screen e l’interfaccia utente che ricordano quelli tipici degli smartphone ne rendono semplice l’utilizzo fin da subito. Inoltre, può essere utilizzata come stampante per gruppi di lavoro e può ridurre al minimo la distanza percorsa dagli utenti per ritirare le stampe.

Questo sistema si caratterizza per un impatto ambientale estremamente contenuto, che aiuta le aziende a raggiungere le aspettative in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).

Offre notevoli risparmi grazie alla presenza di PrecisionCore, la testina più avanzata di Epson pensata per le aziende. Questa testina non consente solo di risparmiare energia, ma è apprezzata anche per la velocità, la qualità, l’affidabilità e l’efficienza, offrendo la qualità di cui le aziende hanno bisogno. Supera inoltre le stampanti e le fotocopiatrici laser in quanto permette di ridurre i rifiuti del 99%, grazie a una riduzione significativa dei materiali da imballaggio e logistica. Consente inoltre di stampare su molteplici supporti, come carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette.

La stampante WF-C869RDTWF è pensata per l’ufficio e offre il software e gli strumenti che soddisfano le esigenze di utenti diversi, dagli amministratori delegati ai dirigenti, fino ai reparti IT. La privacy sta diventando sempre più un problema per molte aziende e Email Print for Enterprise offre una soluzione con un’ampia scelta di opzioni di stampa sicure. I reparti IT apprezzeranno Epson Device Admin, che dà loro la possibilità di configurare e gestire i dispositivi in remoto e di utilizzare il loro tempo in modo più produttivo. Document Capture Pro è un’altra opzione software gratuita, che mette a disposizione degli utenti molteplici strumenti di scansione. Inoltre, il supporto di NFC e WiFi-Direct permette di stampare da dispositivi mobili, dando agli utenti la flessibilità di stampare anche quando sono lontani dalla scrivania.

Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia, ha dichiarato: “In Epson siamo consapevoli dei tanti problemi che le aziende devono affrontare, che si tratti di accrescere la produttività, raggiungere gli obiettivi aziendali o anche solo tentare di lavorare in modo efficiente. Il nuovo modello WF-C869RDTWF è stato progettato per aiutare le aziende a superare tali sfide senza paura, aiutandole a ridurre i consumi energetici fino al 95% e i rifiuti fino al 99%, nonché di ridurre i periodi di inattività stampando fino a 84.000 pagine senza sostituire i consumabili.”