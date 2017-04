BB Tech in partnership con Rosenberger OSI

L’accordo apre ai reseller di BB Tech Group un canale preferenziale sulle soluzioni offerte dalla società tedesca

BB Tech Group, distributore IT globale e indipendente nel mercato enterprise, ha siglato un accordo con Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), società facente parte del gruppo internazionale Rosenberger, specialista nella tecnologia ad alta frequenza e fibra ottica.

L’intesa, valida su tutto il territorio nazionale, comporta il vantaggio di generare nuove opportunità per i reseller grazie a un canale preferenziale a loro dedicato su tutta la linea di produzione a marchio Rosenberger OSI.

Rosenberger OSI è particolarmente nota per la qualità del cablaggio informatico, in particolare di quello in fibra ottica. L’azienda conta più di 25 anni di attività e la realizzazione di centinaia di progetti di ogni ordine di grandezza, esperienza che oggi le permette di vantare competenze importanti in ambito data center.

“Essere Distributore di Rosenberger OSI – afferma Giampaolo Bombo, vertice di BB Tech Group – è strategico per i nostri Rivenditori, che avranno a disposizione una estesa panoramica di prodotti e soluzioni di altissima qualità nel cabling in fibra ottica con un supporto immediato. Questo potrà conferire un forte valore aggiunto alla propria clientela oltre a favorire nuove opportunità di business. Nel primo periodo di collaborazione abbiamo già concluso diverse trattative e riceviamo quotidianamente nuove richieste dai nostri Partner per approfondimenti sulle soluzioni tecnologiche proposte”.

La collaborazione è stata avviata proponendo ai Reseller le linee Rosenberger OSI Services (linea che comprende Cabling Design, Cabling Installation e Managed Cabling) e PreCONNECT PURE.

“Lavorare con BB Tech Group – interviene il Dr. Gerald Berg, Sales &Marketing Manager di Rosenberger – è estremamente stimolante e innovativo in quanto ci offre la possibilità di avvicinarci ed entrare in contatto di più con il mondo informatico che solitamente è meno sensibile e interessato alle tematiche dell’infrastruttura di cablaggio. Il nostro focus sui data center in fibra ottica permette quindi di creare una grande sinergia con tutta l’offerta di BB Tech Group”.