Cisco nomina Azlan Italia Collaboration Distributor of the Year 2016

Questo riconoscimento testimonia i risultati di Azlan Italia divisione di Tech Data come partner di distribuzione Cisco nel 2016

In occasione del Cisco Live! tenutosi a Berlino, Azlan Italia, Divisione Enterprise di Tech Data e azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni aziendali per il networking, server, storage e soluzioni software per il settore Enterprise, è stata nominata EMEAR Distributor of the Year Cisco Collaboration per l’anno 2016. Tale riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nella distribuzione Cisco e per il proprio contributo a livello globale e locale, costruttivo e innovativo, che sta portando nello sviluppo delle attività Cisco dei Partners di rivendita.

Carlo Achilli, BU Manager Cisco and EAN, Tech Data Italia, ha dichiarato: “Tech Data Italia sta lavorando a stretto contatto con Cisco introducendo una serie di importanti iniziative volte ad accelerare lo sviluppo delle partnership e della crescita. Questo premio rappresenta un grande riconoscimento per l’investimento che Tech Data Italia ha fatto verso Cisco in termini di formazione del proprio Team su tutte le Architetture ed in questo caso specifico sulla collaboration. Conferma inoltre la strategia di Tech Data Italia che vede il canale ed i suoi rivenditori al centro del business. Difatti Tech Data Italia è impegnata da sempre a realizzare programmi e soluzioni custom indirizzate ai propri rivenditori fornendo loro le risorse, le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per raggiungere le giuste competenze nell’erogare le soluzioni più complesse.”