Canon agli Hunkeler Innovationdays 2017

Successi e novità per il mercato della stampa a getto d’inchiostro e per le soluzioni digitali a foglio singolo

Agli Hunkeler Innovationdays 2017 Canon ha presentato soluzioni di stampa per il mercato della stampa a getto d’inchiostro e soluzioni digitali a foglio singolo.

Sono state infatti presentate la stampante a getto d’inchiostro a modulo continuo Océ ProStream, la stampante a getto d’inchiostro a foglio singolo Océ VarioPrint i300 e la stampante di produzione imagePRESS C10000VP.

“Dal profilo del pubblico emerge chiaramente che l’interesse per la tecnologia a getto d’inchiostro come soluzione di produzione non è più una prerogativa della base tradizionale di stampatori di documenti transazionali e di materiale per direct mail di alto volume, ma si è esteso a una più ampia schiera di applicazioni e aziende di stampa – spiega Peter Wolff, Senior Director Group Commercial Printer and Production CRD Canon Europe -. Parlando con i visitatori, abbiamo compreso che i PSP nutrono sempre meno perplessità riguardo alla qualità della stampa a getto d’inchiostro e all’adozione di questa tecnologia. Qualsiasi remora è inoltre scomparsa davanti all’eccellente qualità delle stampe realizzate in tempo reale con ProStream e VarioPrint i300. Di conseguenza, abbiamo potuto spostare rapidamente la discussione sui potenziali modelli di business, rendendoci conto che i PSP sono sempre più consapevoli del fatto che la stampa a getto di inchiostro possa essere facilmente integrata con altre tecnologie per rispondere alle esigenze di un ambiente di produzione diversificato”.

Il primo giorno dell’evento, Canon ha annunciato la vendita di quattro stampanti Océ ProStream a: Ipskamp Printing B.V., Enschede, Paesi Bassi; Direct Mail House AG, St. Gallen, Svizzera; Daten-Partner GmbH, Erkrath, Germania e Totem, Inowroclaw, Polonia.

Anche la stampante Océ VarioPrint i300, presentata in occasione degli Hunkeler Innovationdays 2017, ha destato grande interesse ed è stato oggetto di nuovi ordini da parte delle aziende Lavauzelle Graphic di Panazol, Francia, eJordi AG di Belp, Svizzera.

“Abbiamo anche deciso di esporre la imagePRESS C10000VP, per la prima volta a questo evento – conclude Wolff -. Abbiamo mostrato ai visitatori un’ampia varietà di applicazioni su diversi supporti, enfatizzando l’elevata qualità dei colori accompagnata dall’ottimizzazione della lucentezza e dall’accurato registro, oltre a dimostrare le eccezionali capacità di gestione dei supporti di stampa. Il vivo interesse dei visitatori ha dimostrato che tutti i PSP sono ispirati dalle possibilità e pensano a nuovi modi per trasformare il proprio business. Questo atteggiamento è condiviso dalla nostra base clienti: oltre la metà degli ordini per VarioPrint i300 prevede anche l’acquisto di un nuovo sistema imagePRESS oppure va a completare un sistema già esistente”.