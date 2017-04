Conforama si affida a SPLIO per migliorare la Customer Experience

L’azienda specializzata nella vendita di articoli per l’arredamento sceglie la piattaforma SPRING

SPRING, la piattaforma di Customer Experience Management di SPLIO, software house internazionale, è stata scelta da Conforama anche in Italia per lo sviluppo di un percorso di integrazione tra i diversi canali, fisico e online, per soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori.

Conforama, fondata nel 1967 a Lione, attraverso la sua rete di store fisici e online, offre una gamma completa multi prodotto e multi stile, che spazia dai mobili agli articoli di decorazione, dagli elettrodomestici all’elettronica.

SPRING, la piattaforma CEM di SPLIO, che funziona come un vero e proprio “Digital Customer Hub”, permetterà a Conforama di centralizzare i dati provenienti da tutti i touch point relativi ai clienti, al fine di creare una più stretta relazione con loro e fidelizzarli sempre di più, offrendo così una personalissima customer experience multichannel. Nata per rispondere alle esigenze dei marketer provenienti da tutti i settori, la piattaforma SPRING è, infatti, la soluzione ideale per le aziende che desiderano creare un legame esclusivo e personalizzato con il consumatore, ogni giorno più digitalizzato.

La piattaforma SPRING aiuterà Conforama, quindi, nella creazione di un’esperienza multicanale e personalizzata, attraverso la gestione di politiche drive to store ma anche di drive to online. SPRING, inoltre, faciliterà l’attuazione di politiche di personalizzazione, gestendo in modo automatico i contenuti delle comunicazioni da inviare per fare up selling e cross selling, basandosi non solo sugli acquisti pregressi del cliente, sia online che offline, ma anche sul suo comportamento durante la navigazione nell’e-commerce. Infatti, la piattaforma si occuperà della gestione del carrello abbandonato, raggiungendo il cliente con comunicazioni mirate ma mai invasive, volte appunto al recupero dell’utente, e consentirà l’invio di coupon personalizzati.

Per presidiare interamente il customer journey, Conforama ha scelto infine di porre l’attenzione anche alla fase di post vendita, con l’invio di survey ai clienti, una volta che hanno effettuato l’acquisto.