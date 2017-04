Tech Data e relayr insieme nell’IoT industriale

Il nuovo accordo testimonia l’impegno nel fornire un’offerta IoT all’avanguardia per l’innovazione e l’attivazione dei servizi

La divisione Technology Solutions di Tech Data Corporation, ha siglato un nuovo accordo con relayr , provider di soluzioni IoT con sede a Berlino, per fornire la sua piattaforma middleware IoT ai partner in tutta l’area EMEA.

L’Internet of Things sta guidando la nuova ondata di produttività aziendale. Una delle sfide principali di IoT è aggregare i dati raccolti dai diversi sensori e dispositivi all’avanguardia necessari per trasformarli in informazioni utili. relayr offre una soluzione software completa, dalla gestione e connettività dei dispositivi a dashboard e strumenti di analisi, all’aggregazione e integrazione dei dati dei dispositivi con applicazioni di terzi, inclusi in un’architettura di best practice e una metodologia strutturata per aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso dal prototipo alla produzione con IoT.

La piattaforma relayr armonizzerà i flussi di dati eterogenei, rendendo molto più facile per gli sviluppatori di soluzioni IoT (in genere produttori di devices, sviluppatori di applicazioni e aziende produttrici di software) fare innovazione. La metodologia di consulenza 5-4-3-IoT di relayr definisce l’approccio di un fornitore di soluzioni per affrontare un progetto IoT con relayr, e gli consente di ottenere maggior forza e chiarezza nei progetti per i clienti.

Craig Smith, Director, IoT & Analytics Solutions and Services, EMEA, commenta: “Le organizzazioni sono costantemente alla ricerca di tecnologie che possano garantire un vantaggio competitivo. Abbiamo visto progetti IoT ben congegnati ed eseguiti, migliorare drasticamente i processi aziendali, aumentando la produttività e l’efficienza. Le innovazioni in ambito IoT stanno persino reinventando i modelli aziendali per i clienti finali. Grazie alla nostra partnership con relayr, le aziende possono collegare le vecchie risorse e i vecchi prodotti al cloud, incoraggiando il cambiamento nel modo in cui le aziende acquisiscono informazioni sul loro business o forniscono nuovi servizi ai clienti. Per contribuire ad accelerare il processo di sviluppo delle idee“, continua Smith, “Technology Solutions fornirà ai suoi partner starter kit di stampo relayr, compresi hardware per gateway IoT e sensori di livello industriale. Inoltre, i partner avranno accesso a IoT Workshop KickstartT per fornire informazioni, conoscenze e consigli pratici che possono sfruttare per i progetti IoT.”

Josef Brunner, CEO di relayr, dichiara: “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’ecosistema IoT di Technology Solution, che ha tutto ciò che ci si aspetta da sensori all’avanguardia, fino agli Analytics. Si tratta di un complemento perfetto per la consulenza e le soluzioni IoT di relayr. Inoltre, Technology Solutions e il suo ecosistema di partner offrono una capacità e un ventaglio di competenze incredibili tra queste diverse aree tecnologiche. Pertanto, grazie all’esperienza di Technology Solutions e alle relazioni che i partner hanno con i loro clienti, ci aspettiamo di riuscire a ottimizzare e accelerare il successo che abbiamo già registrato nel settore pubblico, dei trasporti, della produzione e del commercio al dettaglio, nell’IoT industriale“.

Technology Solutions fornirà inoltre ai partner un’ampia abilitazione alle vendite e una formazione pratica sull’offerta di prodotti gateway Cisco sul middleware, sui sensori industriali e di livello consumer di relayr. L’approccio di Technology Solutions alle soluzioni IoT esemplifica il modo in cui vengono aiutati i partner a eccellere attraverso la specializzazione, sfruttando al contempo le tecnologie in rapida crescita e di nuova generazione che stanno ridefinendo il futuro.