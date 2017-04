Tempo di Libri: Canon protagonista con il Print On Demand

Il 20 aprile una tavola rotonda per raccontare le potenzialità che questo tipo di stampa ha per il mondo dell’editoria

Canon sarà a Tempo di Libri, la prima edizione della fiera dedicata all’editoria italiana, che si terrà a Rho Fiera dal 19 al 23 aprile, in una tavola rotonda dal tema “Il Print On Demand è diventato adulto”.

Moderata da Riccardo Porro, Project and Marketing Manager, Commercial Print di Canon Italia, la tavola rotonda sarà l’occasione per raccontare entrare nel vivo del modello di business del Print on Demand. Grazie alle testimonianze di Mauro Villa, Direttore Generale di Modulgrafica, Gruppo Maggioli, e di Diego Carbonara, responsabile commerciale di MEDIAGRAF saranno presentati i vantaggi e best practice della stampa digitale, evidenziando le nuove soluzioni per il libro illustrato, le guide, l’editoria educativa e professionale, in bianco e nero, e a colori.

“Il settore dell’editoria sta cambiando e con esso cambiano anche i modelli di business. Ci troviamo in un momento di grande evoluzione che offre opportunità di mercato sempre nuove alla stampa digitale – ha dichiarato Maurizio Ronzoni, Channel Director, Commercial Printing di Canon Italia -. In particolare Tempo di Libri rappresenta un’occasione straordinaria per raccontare la rivoluzione che la stampa digitale ha portato al settore dell’editoria”.

Riccardo Porro ha aggiunto: “Siamo lieti di partecipare a questa importante manifestazione insieme ai nostri clienti, Modulgrafica e MEDIAGRAF, due nomi di rilievo nel panorama dell’editoria e della stampa, che sperimentano quotidianamente i tanti vantaggi del print on demand in termini di ottimizzazioni di processo, di gestione del ciclo di vita del libro e riduzione dei costi di magazzino”.

La tavola rotonda si svolgerà il 20 aprile alle ore 12.30 presso la Sala Bodoni, Padiglione 2.