CorelDRAW Graphics Suite 2017 dà via libera alla creatività

Il nuovo strumento LiveSketch di Corel interpreta in modo intelligente i tratti effettuati a mano libera dall’artista

CorelDRAW Graphics Suite 2017 è l’ultima versione del software per la grafica di punta di Corel che offre a disegnatori e grafici una nuova esperienza creativa concreta e che lo distingue da qualsiasi altra applicazione vettoriale. Con LiveSketch, i tratti disegnati a mano vengono interpretati, adattati e combinati alle curve vettoriali esistenti in maniera intelligente, rendendo più semplice disegnare e fare schizzi direttamente su un dispositivo abilitato all’uso di una penna grafica. CorelDRAW Graphics Suite 2017, creata appositamente per Windows, offre anche nuove ottimizzazioni del flusso di lavoro, oltre al supporto delle ultime tecnologie, tra cui lo stilo avanzato e i dispositivi abilitati alla funzionalità touchscreen, Microsoft Surface Dial, e monitor 5K Ultra HD.

“Fin dal suo esordio, il software di disegno vettoriale ha obbligato gli artisti a lavorare in un mondo dominato dalla matematica. Quando ci si abitua a pensare in termini di forme geometriche, polilinee e curve Bézier, il processo di disegno può allontanarsi dal cuore della creatività, ovvero il semplice piacere di disegnare“, spiega Gérard Métrailler, Vicepresident Global Products di Corel. “Sfruttando gli ultimi progressi dell’hardware Windows e la potenza del machine learning, il nuovo strumento LiveSketch di CorelDRAW 2017 porta per la prima volta l’esperienza divertente e creativa del disegno con carta e penna nell’illustrazione vettoriale. In questo ambiente creativo, la tecnologia scompare a tutti gli effetti.”

CorelDRAW Graphics Suite 2017, la principale release dopo l’introduzione della versione X8, potenzia la produttività con miglioramenti del flusso di lavoro richiesti dai clienti e scatena la creatività focalizzando l’attenzione sulle tecnologie in rapida evoluzione: