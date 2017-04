Unify: offerta più flessibile per i partner

Lanciati nuovi modelli di sottoscrizione che permettono di proporre ai clienti soluzioni di pagamento flessibili per offerte on-premise e cloud

Nuovi modelli di sottoscrizione delle licenze che permettono ai partner di canale di proporre ai loro clienti soluzioni di pagamento flessibili per offerte on-premise e cloud: sono “OpenScape Business Pay As You Go” e “Circuit Resale Program” di Unifiy, brand Atos dedicato alle soluzioni per la comunicazione e la collaborazione aziendale.

OpenScape Business Pay As You Go offre le stesse funzionalità della soluzione di comunicazione unificata OpenScape Business originale per le pmi, ma sfrutta la scalabilità e la flessibilità di un modello a sottoscrizione. Si assiste ad una riduzione del costo totale di possesso (TCO) delle soluzioni di comunicazione poiché le imprese pagheranno un importo mensile basato su un modello OPEX correlato unicamente alle specifiche funzionalità e al numero di utenti che desiderano, facendo sì che picchi temporanei o stagionali nel numero di addetti possano essere supportati ad hoc. Le modifiche di configurazione avvengono direttamente sul sistema operativo presso il cliente e sono riflesse in tempo reale sul sistema di controllo e di fatturazione di Unify.

Con OpenScape Business Pay As You Go i partner possono fare affidamento su un fatturato mensile ricorrente e offrono ai clienti una soluzione di UC facile da implementare e gestire grazie al supporto software compreso nella sottoscrizione.

Circuit cambia le regole della collaborazione e comunicazione in mobilità, integrando voce, video, chat, modifica e gestione in tempo reale dei documenti, condivisione dei file, all’interno di un’unica vista, attraverso un intero team. Col Circuit Resale Program Unify dà ai partner la possibilità di erogare la soluzione in modalità cloud attraverso un contratto di noleggio veicolato direttamente attraverso il sito web del Partner, permettendo così il mantenimento di una relazione diretta coi clienti.

I reseller diventano i fornitori del servizio cloud per i loro clienti, gestendo tutta la relazione di business, ed entrano così nel business del cloud allineandosi all’offerta degli specialisti del settore. Unify predispone sia le condizioni contrattuali sia le informazioni amministrative e di fatturazione correlate a questo servizio. Attraverso i distributori, queste informazioni sono quindi veicolate ai reseller e da questi verso i loro clienti.

L’attivazione del servizio avviene attraverso il nuovo E-shop implementato all’interno del Digital Channel, lo strumento di web marketing già disponibile ai Partner per promuovere in modo trasparente l’offerta Unify. Questa estensione consente adesso ai clienti finali di attivare, direttamente sul sito web del Partner di riferimento, le licenze Circuit di prova, sottoscrivere uno specifico abbonamento a Circuit, selezionare e modificare la tipologia (“Package funzionali”) e la quantità (“Seats”) dei servizi richiesti.

I clienti sottoscrivono un abbonamento annuale, e gestiscono un pagamento mensile rapportato alle funzionalità e alle utenze effettivamente utilizzate. In qualsiasi momento il cliente può modificare questi parametri.

Dopo la stipula del contratto, Unify provvede a erogare per conto dei suoi reseller il servizio ai clienti attraverso il sito www.circuit.com, e gestisce fatture e rendiconti veicolandoli attraverso la catena distributore – reseller – cliente.