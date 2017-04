Datamatic distribuisce NAKIVO Backup & Replication in Italia

Saranno commercializzate le soluzioni di backup, virtualizzazione e cloud di NAKIVO destinate alle PMI, ai Grandi Utenti e ai Cloud Provider

Datamatic, distributore di informatica attivo nella proposizione a valore, commercializzerà Nakivo Backup & Replication in Italia. Nakivo è una società di software per la protezione degli ambienti virtualizzati e cloud che con le sue soluzioni di backup per le VM consente a piccole e medie imprese, grandi aziende e fornitori di servizi cloud, di eseguire il backup, la replica e il recupero dei loro ambienti virtualizzati a livello locale, fuori sede e in cloud pubblici o privati.

“NAKIVO Backup & Replication si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio di prodotti per le PMI – afferma Loris Stucchi, Direttore Commerciale di Datamatic -. Con la nostra capillare rete di partner su tutto il territorio nazionale, puntiamo a incrementare la presenza di NAKIVO nel mercato Italiano e soddisfare le esigenze dei nostri clienti nell’ambito della protezione dei dati”.

NAKIVO Backup & Replication è certificato VMware, è completamente agentless e può essere installato su Linux e Windows. Sviluppato come Appliance Virtuale Pre-configurata VMware e Immagine di Macchina AWS Amazon, inoltre, può essere installato direttamente su NAS Synology (e a breve su NAS Qnap) per creare un dispositivo di backup per VM ad alte prestazioni. NAKIVO Backup & Replication offre un’interfaccia Web semplice e intuitiva, supporta applicazioni e banche dati live, fornisce il recupero immediato di macchine virtuali, file e oggetti di applicazione direttamente dai backup compressi e deduplicati, accelera il trasferimento dei dati con l’accelerazione di rete e riduce la dimensione dei dati grazie a tecnologie di deduplicazione e compressione globale.

“Siamo entusiasti di iniziare la nostra nuova partnership con Datamatic – ha dichiarato Bruce Talley, CEO e co-fondatore di NAKIVO -. Grazie al loro portafoglio di prodotti e servizi enterprise, alla Business Unit dedicata e alla presenza capillare sul territorio, riteniamo che Datamatic sia il Distributore giusto per il successo delle soluzioni NAKIVO Backup & Replication in Italia”.