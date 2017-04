NetApp Partner Executive Forum: appuntamento a Tallin

L’evento annuale dedicato a partner e manager dell’azienda si terrà dal 12 al 14 giugno

Il Partner Executive Forum di NetApp si svolgerà quest’anno dal 12 al 14 giugno a Tallin, in Estonia. Come negli anni precedenti, l’evento su invito riunirà i manager di NetApp e i suoi migliori partner dell’area EMEA per discutere della visione di NetApp sul business, oltre a generare un dibattito sulla strategia di canale e di go-to-market per il Financial Year 2018, per NetApp ha inizio a maggio 2017.

Durante la tre giorni i partner avranno l’occasione di immergersi in profondità nelle tendenze e le tecnologie che plasmeranno il futuro della gestione dei dati. Il forum permetterà a NetApp anche di premiare i partner per le loro prestazioni e il supporto offerto. Come negli anni precedenti, i “NetApp EMEA Partner Excellence Awards” premieranno i partner che vanno oltre, dimostrando livelli esemplari di esecuzione.

“I dati sono la linfa vitale di un’organizzazione – commenta Alexander Wallner, NetApp Senior Vice President and General Manager EMEA -. Abbiamo l’opportunità unica insieme ai nostri partner di aiutare i nostri clienti a gestire questi dati. All’evento di quest’anno, vogliamo riconoscere il duro lavoro dei nostri migliori partner in EMEA, offrendo alcuni spunti su cosa possono aspettarsi da noi nel prossimo anno. Il Financial Year 2018 è pieno di opportunità e i partner sono la punta di diamante della nostra strategia per il go-to-market”.