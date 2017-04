Ransomware: proteggiti con il kit gratuito di Sophos

La società ha creato un kit per proteggersi da una delle minacce più temute

Il ransomware è lo spauracchio numero uno per aziende e utenti. Chiunque rischia di essere esposto a questa minaccia che rende inutilizzabile il device attaccato, criptando le informazioni che contiene ed impedendo dunque l’accesso se non a fronte del pagamento di un riscatto monetario ai cybercriminali.

Sophos, specialista nella protezione delle reti e dell’endpoint, ha reso disponibile un kit antiransomware gratuito, pieno di informazioni utili sulla minaccia rappresentata dal ransomware, sulle funzionalità di sicurezza essenziali per bloccarlo e sugli strumenti necessari per sensibilizzare gli utenti.

Il kit comprende:

– Una checklist di sicurezza per le soluzioni anti-ransomware: una comoda lista che elenca le principali soluzioni e accortezze per contrastare queste minacce.

– Un whitepaper su come bloccare il ransomware: Come si svolge un attacco di questo tipo? Quali soluzioni occorre implementare per garantire la migliore protezione disponibile?

– Una locandina da appendere in ufficio con alcuni consigli per evitare il phishing, implementare password sicure e gestire in modo consapevole i profili social.

Per ricevere l’intero kit sarà sufficiente scaricarlo da questo link.

Un roadshow per sconfiggere il nemico

Il ransomware è un business da 1 miliardo di dollari che spesso riesce ad eludere le tradizionali difese antimalware. È quindi estremamente importante conoscere il nemico e sapere come bloccarne gli attacchi. Come svelato dall’ultima edizione del Rapporto Clusit il fenomeno dei ransomware è particolarmente diffuso in Italia e, senza un’adeguata formazione, si aumentano a dismisura le possibilità di esserne colpiti. L’impossibilità di accedere a file di vitale importanza, seguita dalla richiesta di pagamento, può causare enormi problemi di produttività per un’organizzazione.

Proprio per conoscere e bloccare questi tipi di attacchi Sophos ha organizzato, lo scorso 16 marzo a Milano, “The end of ransomware”, evento durante il quale ha illustrato la sua proposta volta a contrastare gli attacchi ransomware.

A tutti coloro che non hanno potuto prendere parte all’evento, Sophos dedica un roadshow che toccherà le città di Roma, Firenze, Padova, Napoli, Torino e Milano nel corso dei mesi di maggio e giugno 2017.

Ecco il calendario delle tappe:

· ROMA 16 maggio 2017

· FIRENZE 25 maggio 2017

· NAPOLI 8 giugno 2017

· TORINO 15 giugno 2017

· PADOVA 20 giugno 2017

· MILANO 29 giugno 2107