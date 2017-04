Toshiba amplia la serie di notebook

L’azienda presenta i nuovi Portégé X30 e Tecra X40 per il business e il notebook business 2-in-1 Portégé X20W

Toshiba ha presentato la nuova line-up di notebook b2b: Portégé X20W, Portégé X30-D e Tecra X40-D.

Il nuovo Portégé X20W-D è il notebook business 2-in-1 sottile e leggero, offre la potenza dei processori Intel Core (serie U) di 7a generazione e si caratterizza per il design elegante con cerniere che consentono una rotazione dello schermo a 360°, trasformandolo da notebook a tablet. Inoltre, offre una vasta gamma di funzionalità di sicurezza e connessione, una durata della batteria di oltre 16 ore e la tecnologia ‘step charge’, che garantisce 4 ore supplementari di utilizzo del dispositivo con una ricarica di soli 30 minuti migliorando ulteriormente la produttività degli utenti ovunque si trovino.

Il Portégé X20W-D è stato progettato con un livello di sicurezza professionale per proteggere i dati aziendali sensibili in diversi modi – dal SecurePad con lettore di impronte e videocamera IR per l’identificazione del volto fino a Windows Hello e al supporto Intel Authenticate. Queste caratteristiche sono potenziate dal BIOS Toshiba proprietario, che rende il dispositivo ancora più sicuro. BIOS e hardware sono realizzati da Toshiba, eliminando il rischio di interferenze da terze parti, che potrebbero rendere il dispositivo più vulnerabile agli attacchi. Crittografia e opzioni di accesso più sicure sono inoltre possibili grazie alla Trusted Platform Module 2.0.

Audio e usabilità potenziati

Capace di supportare gli utenti business in qualsiasi situazione aziendale, il Portégé X20W-D è dotato di pennino stylus AES con tecnologia WACOM, tastiera retro-illuminata e tecnologia palm rejection che assicura un’esperienza touchscreen fluida e priva di errori.

Il dispositivo è stato pensato per rendere più semplice la gestione da parte dello staff IT, dal momento che oggi i dipendenti lavorano sempre più in modalità mobile. Inoltre, Windows Management Instrumentation Interface, il supporto addizionale per Intel Active Management Technology e il System Center Configuration Manager completo di Microsoft consentono di affrontare potenziali criticità attraverso una connessione sicura – sia quando il dipendente si trova in un ufficio sia all’esterno.

Il nuovo notebook 2-in-1 regala un’esperienza audio senza precedenti grazie agli altoparlanti stereo harman/kardon e al software DTS Sound. Le esclusive casse custom-tuned di Toshiba si adattano perfettamente alla rotational view dello schermo e offrono un audio definito e naturale in ogni ambiente – sia durante le presentazioni in ufficio sia nell’ambito di una riunione fuori sede.

Per massimizzare l’usabilità, il Portégé X20W-D può essere utilizzato con la nuova docking station Thunderbolt 3 Dock che integra una vasta gamma di porte, tra cui USB Type-C, HDMI, DisplayPort, VGA e LAN. Per i lavoratori mobile, il supporto dell’USB-C Travel Dock permette di avere a disposizione anche HDMI, VGA, LAN e USB 3.0, liberando l’utente dall’obbligo di portare con sé numerosi cavi. Inoltre, una custodia di protezione su misura e un supporto penna integrato permettono di proteggere il dispositivo durante viaggi e spostamenti

I nuovi Portégé X30 e Tecra X40 garantiscono un’esperienza professionale premium, potente e sicura. Caratterizzati da un eccezionale design sottile e leggero, i nuovi modelli ampliano la famiglia di notebook business ultra-sottili e sono stati progettati, realizzati e sottoposti a rigorosi test direttamente da Toshiba.

Sicurezza e connettività

Per garantire la protezione dei dati aziendali, i nuovi Portégé X30 e Tecra X40 offrono livelli multipli di protezione interna ed esterna. Entrambi integrano le tecnologie di autenticazione biometrica e facciale – in particolare il nuovo touchpad SecurePad integrato con sensore di impronte digitali Synaptics Natural ID. Grazie alle videocamere IR, è possibile effettuare l’autenticazione facciale attraverso Intel Authenticate e Windows Hello, che offre una serie di opzioni di autenticazione multi-fattore personalizzabili. Utilizzate giuntamente, queste tecnologie offrono un metodo personalizzato e senza password per effettuare il login in modo veloce e sicuro. Questi livelli di protezione sono supportati dal BIOS proprietario Toshiba, eliminando il rischio di interferenze di terze parti che possono rendere il dispositivo più vulnerabile a attacchi e accessi non autorizzati.

Per aiutare gli utenti business ad essere connessi e lavorare in modo efficiente ovunque si trovino, i Portégé X30 e Tecra X40 hanno funzionalità avanzate di connessione, tra cui la compatibilità con una serie di dongle tra cui la compatibilità con una serie di dongle per diverse situazioni d’uso e sarà presto disponibile WWAN sui dispositivi.

Portabilità e affidabilità

I nuovi Portégé X30 e Tecra X40 racchiudono, all’interno di uno chassis ultra-sottile, drive allo stato solido PCIe eccezionalmente veloci e memorie DDR4, che supportano una velocità della banda larga fino al 33% superiore rispetto alle precedenti DDR3L. Inoltre, i notebook seguono le orme del Portégé X20W-D e regalano un’esperienza audio superiore grazie agli speaker stereo harman/kardon e al software DTS Sound.

Per massimizzare l’usabilità, i notebook sono progettati per poter essere collegati alla nuova Thunderbolt 3 Dock, che garantisce alimentazione e trasferimento dati. La nuova docking è dotata di porta display e di una serie di nuove porte per semplificare e rendere più flessibile il mobile working, tra cui due USB Type-C, una USB 3.0 full-size, una porta HDMI e uno slot microSD Card. Inoltre, è disponibile sui dispositivi anche un lettore SmartCard.

Portégé X20W-D di Toshiba è attualmente disponibile in Italia, mentre i Portégé X30 e Tecra X40 saranno disponibili in Italia rispettivamente a maggio e giugno.