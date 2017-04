Connettività e sicurezza garantite con Netgear

La società lancia il mobile hotspot AirCard 810 e la videocamera Arlo Pro

Le festività Pasquali unite all’arrivo della bella stagione da sempre sono occasione per concedersi momenti di svago, spesso fuoriporta.

In un tempo dove la connettività e la sicurezza sono diventate un bene irrinunciabile Netgear scende in campo con AirCard 810 (AC810) e Arlo Pro.

Connettività ovunque con Netgear AirCard 810

Netgear AirCard 810 è il primo mobile hotspot compatibile con tutti gli operatori. Grazie all’ultra-velocità 4G LTE Advanced Cat 9 e 11 (fino a 600 Mbps) combinata con lo standard WiFi 802.11ac è possibile collegare fino a 15 laptop, tablet, smartphone, fotocamere digitali, console di gaming e altri dispositivi connessi in WiFi. L’utilizzo è semplicissimo: una volta scelto il service provider che si preferisce, si inserisce la microSIM (3FF) e AirCard è subito pronto per essere utilizzato. Per gestire i propri hotspot mobile della serie AirCard, Netgear offre un’applicazione gratuita dedicata alla gestione dello stato dei dispositivi, del collegamento e delle impostazioni. L’app è disponibile per iPhone, iPad, Kindle, smartphone e tablet Android su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore e Windows Phone Store.

Arlo Pro e la sicurezza senza fili

Arlo Pro è invece la nuova videocamera della famiglia Arlo senza fili e compatta.

. Arlo Pro può essere facilmente e discretamente posizionata ovunque, all’interno o all’esterno della casa – dal portico anteriore, alla stanza del bambino, al cortile. Con video in HD, batteria ricaricabile a lunga durata e audio a due vie, Arlo resiste alle intemperie, con un campo visivo di 130 gradi e in grado di offrire un’esperienza di monitoraggio della casa differente da qualsiasi altro dispositivo. Il nuovo talk a due vie permette di ascoltare tutto quello che succede dentro e fuori la propria abitazione.

Oltre a queste nuove funzionalità, Arlo Pro include miglioramenti tecnologici in molteplici aree – video, visione notturna e rilevamento di attività – oltre a nuove funzionalità software che perfezionano significativamente la gestione tramite app.