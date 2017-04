La Practice Unified Communications di Nuvias si espande in EMEA

Il merito è dell’acquisita SIPHON Networks

Nuvias Group, holding specializzata nella distribuzione ad alto valore aggiunto per le regioni pan-EMEA, annuncia la nuova Practice in ambito Unified Communications (UC) nella regione EMEA, basata sulle competenze e i servizi UC forniti da SIPHON Networks, società entrata a far parte del gruppo Nuvias nell’ottobre 2016 fornitrice di soluzioni per le comunicazioni unificate.

I vendor storici e quelli nuovi di UC potranno ottenere vantaggi dalle consolidate competenze nell’ambito UC assicurate dal team Nuvias in tutta l’area EMEA, incrementando le vendite nella regione. Allo stesso modo, i partner di canale, i reseller e i system integrator storici e nuovi di Nuvias dell’intera EMEA, potranno beneficiare dell’opportunità di fare il proprio ingresso in questo mercato o di espandere il proprio business nel settore delle UC.

“Una ragione importante che ci ha spinto lo scorso anno a entrare a far parte di Nuvias è stata la possibilità di crescere e di espanderci sia nel Regno Unito che su scala internazionale – commenta Steve Harris, Executive Vice President of United Communications di Nuvias e Managing Director di Siphon -. Il lancio della Practice UC nella regione EMEA da parte di Nuvias getta le basi per soddisfare questa ambizione. E’ un momento entusiasmante per l’offerta UC in tutta l’area EMEA, con opportunità davvero importanti per il canale IT di inserirsi in questo mercato e confermare la competitività acquisita negli anni. Come parte di Nuvias, possiamo offrire un’ampia gamma di soluzioni e tecnologie per assicurare servizi, supporto e quella competenza tecnica di cui i nostri partner di canale hanno bisogno, per ottenere il massimo dalle opportunità sul mercato”.