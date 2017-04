Eaton amplia la gamma 5SC UPS

Dedicati alle piccole e medie imprese i nuovi modelli Rack rendono la serie ancora più modulabile

Con l’obiettivo di aiutare i responsabili IT a trovare la soluzione migliore per garantire alle piccole e medie imprese una protezione dell’alimentazione elettrica dei server, Eaton ha ampliato la propria gamma UPS line-interactive.

La gamma 5SC è stata arricchita con nuovi modelli Rack/Tower (RT) e Rack, che vanno ad aggiungersi ai modelli Tower, coprendo uno spettro di potenze da 500VA a 3kVA. Questa gamma modulabile fornisce una protezione sicura, conveniente e in dimensioni ridotte per garantire continuità di funzionamento a una vasta gamma di applicazioni industriali e IT quali server, reti, sistemi di storage e dispositivi bancari.

“Nell’ambito di installazioni che presentano limiti di spazio può essere difficile impiegare un UPS che garantisca una protezione dell’alimentazione affidabile. Per indirizzare questa esigenze Eaton ha sviluppato la gamma 5SC, compatibile con gli armadi più compatti: i modelli 1000/1500 possono essere inseriti in alloggiamenti con profondità di soli 500 mm. I modelli Tower compatti offrono una buona soluzione anche per i sistemi integrati, come le biglietterie automatiche, chioschi e sportelli bancomat, dove l’affidabilità dell’alimentazione è fondamentale per consentire il completamento in tutta sicurezza delle transazioni in corso. Questa gamma è inoltre omologata CE e CTUV-US per facilitare l’implementazione globale da parte di MOEM e Integrator “, ha dichiarato Stephane Lacroix, Product Manager, Eaton.

La gamma 5SC è stata progettata per assicurare la massima efficienza nelle operazioni di gestione e monitoraggio: tutti i modelli sono dotati di un’interfaccia LCD, che funziona come pannello di controllo fornendo in tempo reale preziose informazioni sullo stato dell’UPS, sul livello del carico e della batteria, nonché su altri parametri regolabili. L’uscita sinusoidale garantisce compatibilità con le più delicate apparecchiature IT di ultima generazione più delicate, mentre la sensibilità regolabile della forma d’onda di ingresso aiuta ad adattare l’UPS agli ambienti più specifici.

Tutti i modelli presentano porte seriali e USB per abilitare l’integrazione automatica con i principali sistemi operativi. Inoltre, i modelli Rack e RT (dove l’UPS può essere montato a rack o utilizzato come unità indipendente) dispongono di uno slot opzionale per ospitare una scheda di gestione di rete o di comunicazione seriale/relè. Lo slot rende i modelli Rack e RT compatibili con tutte le soluzioni di gestione di rete Eaton e con i principali ambienti virtuali di VMware, RedHat, Citrix e HyperV.

Per ridurre al minimo i costi e ottimizzare la durata del prodotto, la serie 5SC utilizza la tecnologia brevettata ABM di Eaton che prolunga del 50% la durata della batteria, ricaricandola solo quando necessario.