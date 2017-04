Partnership tra ICOS e OpenIO

ICOS, distributore a valore aggiunto (VAD) che propone al canale soluzioni e servizi indirizzati ai data center di livello enterprise, veicolerà ai rivenditori del territorio italiano le soluzioni storage di OpenIO, azienda multinazionale con sedi in Francia, Stati Uniti e Giappone. Fondata nel 2015 come ‘spin-off’ di un progetto applicativo ultradecennale, OpenIO oggi sviluppa e […]

ICOS, distributore a valore aggiunto (VAD) che propone al canale soluzioni e servizi indirizzati ai data center di livello enterprise, veicolerà ai rivenditori del territorio italiano le soluzioni storage di OpenIO, azienda multinazionale con sedi in Francia, Stati Uniti e Giappone. Fondata nel 2015 come ‘spin-off’ di un progetto applicativo ultradecennale, OpenIO oggi sviluppa e propone una soluzione software di object storage dotata di caratteristiche innovative che si indirizza a service provider e clienti enterprise di ogni settore e dimensione.

Punto di forza di OpenIO è il design architetturale distribuito “shared-nothing”, in cui ogni nodo indipendente partecipa alla gestione della directory e dei servizi di storage eliminando qualsiasi “single point of failure”. Questo approccio ha consentito di implementare la tecnologia denominata “Conscience”, un set di algoritmi che tengono monitorata ogni risorsa del cluster in modo da gestire dinamicamente e automaticamente il bilanciamento dei carichi.

OpenIO ha scelto ICOS per le spiccate competenze tecniche sulle tematiche dello storage, supportate da una storia di business trentennale ed una comprovata reputazione nel supportare VAR e System Integrator con servizi ad alto valore aggiunto. Dal canto suo, ICOS ha riconosciuto in OpenIO un tassello importante per completare un’offerta infrastrutturale di alto profilo dedicata ai moderni data center enterprise. Il tutto facendo leva su una soluzione di storage che spicca per gli elevati contenuti innovativi.

“L’object storage è una tendenza consolidata nel cloud pubblico, ma ha grandi potenzialità anche come soluzione complementare per gli ambienti privati delle aziende. Sono infatti molteplici gli scenari in cui può rivelarsi vantaggiosa – ha commentato Federico Melchiori, Sales Director di ICOS -. Grazie alla partnership con OpenIO siamo certi di poter favorire l’adozione estensiva di questa tecnologia nelle reti private dei clienti, potendo contare su un prodotto che non solo garantisce i benefici riconosciuti dell’object storage, ma spicca per un set di caratteristiche uniche che lo posizionano all’avanguardia nel settore”.

Il modello di licensing della soluzione OpenIO è open source, con tutti i benefici che si associano a questo approccio in termini di costi, flessibilità, qualità del software. Il software di base è infatti scaricabile gratuitamente, mentre attraverso ICOS sarà possibile acquistare il supporto e i servizi professionali qualificati forniti da OpenIO. Sono disponibili due diversi livelli di servizio che includono entrambi un supporto tecnico telefonico 24/7. Sono inoltre proposte 3 diverse verticalizzazioni (Editions) che consentono di gestire facilmente specifiche esigenze del business: Email Edition, Video Edition ed Enterprise Storage Edition.