Videosorveglianza urbana più semplice, sicura ed economica

Il merito è della nuova telecamera Panasonic Dome con zoom 40x

Nasce con l’obiettivo di semplificare la videosorveglianza urbana la nuova telecamera PTZ Full-HD antivandalo per esterni WV-X6531N di Panasonic.

Il dispositivo è dotato di zoom ottico 40x, stabilizzatore intelligent zoom e avanzati sistemi di analytics specificamente progettati per il rilevamento degli incidenti tra veicoli. La videocamere presenta inoltre una combinazione tra il nuovo standard di compressione H.265 e lo smart coding e utilizza algoritmi intelligenti, caratteristiche che permettono di contenere il consumo di banda con le immagini di sorveglianza.

Queste innovative telecamere sono in grado di ridurre di circa il 70% la richiesta di storage dati per le immagini relative a scene in movimento e fino al 90% per quelle statiche.

Caratteristica peculiare delle camere è il sistema di deumidificazione elettrico integrato ed il rivestimento ClearSight, che le rendono ideali per l’utilizzo in esterni e in condizioni di elevata umidità atmosferica.

“Oggi presentiamo una telecamera all’avanguardia, progettata appositamente da Panasonic per le esigenze specifiche della videosorveglianza urbana e del monitoraggio degli incroci stradali – commenta Gerard Figols, Product Marketing Manager di Panasonic Security –. Lo straordinario zoom 40x, supportato da funzioni di stabilizzazione intelligenti che lo rendono molto meno sensibile rispetto ai precedenti modelli alle vibrazioni prodotte dal transito di grandi veicoli, caratteristica di grande valore in questo contesto. La telecamera, inoltre, offre alcuni dei sistemi di analytics ad oggi più avanzati sul mercato. Non soltanto è in grado di riconoscere e distinguere situazioni di vagabondaggio o la presenza di oggetti smarriti, ma anche di individuare prontamente automobili ferme o che procedono contromano sulle autostrade, generando istantaneamente un allarme, direttamente a video o nel sistema di gestione del traffico”.

Analogamente a tutti i prodotti di sicurezza Panasonic, i flussi di streaming e i video della nuova telecamera sono certificati secondo la crittografia Symantec, per una protezione cyber-security veramente completa e all’avanguardia.

La nuova telecamera fa parte della serie Elite, la gamma recentemente lanciata da Panasonic, che comprende i prodotti top della gamma TVCC.