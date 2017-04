Nasce Npo Rental Service

Una “value proposition” sempre più importante e attenta alle esigenze del mercato ha portato Npo Sistemi a introdurre sul mercato un servizio innovativo

Npo Sistemi (Ricoh Company) lancia Npo Rental Service, un innovativo servizio in linea con le esigenze in continua trasformazione della clientela.

“Abbiamo dato vita a Npo Rental Service – ha illustrato Paolo Magni, Business Unit manager di NPO Rental Service – per offrire servizi e soluzioni sempre innovativi che possano allinearsi sia alle mutate esigenze della clientela sia alle nuove proposte dei produttori. In parole più semplici, siamo in grado di proporre alle aziende una precisa gestione degli asset in un unico contratto di outsourcing”.

L’obiettivo principale di questo nuovo servizio è quello di proporre soluzioni hardware e software forniti in locazione embedded all’interno dei contratti di servizi.

Attraverso Npo Rental Service è infatti possibile ottenere un unico contratto che include sia le attività di IT Managed Services, sia la fornitura di prodotti. Il pagamento avviene tramite un canone che può variare nel tempo in funzione dei servizi forniti e/o dell’attualizzazione dei prodotti alle mutate esigenze tecnologiche.

“Entrando più nello specifico – ha aggiunto Magni – la durata dei nostri lease embedded al contratto di servizi è allineata alla durata di questi ultimi. Npo Rental Service si configura come una proposta innovativa dedicata alle aziende interessate ad avere un unico canone per la gestione dell’IT, ma anche destinata ai clienti che vogliono gestire i costi IT come Opex, oppure a tutte le realtà aziendali interessate a costruire con Npo Sistemi una crescita IT allineata alle nuove esigenze e alle nuove proposte dei produttori”.