Le novità IRIS in esposizione a MedPi 2017

Appuntamento a Monaco dal 16 al 18 maggio

IRIS, società specializzata nel mercato delle periferiche di scansione portatile e dei software OCR, sarà presente al MedPi di Monaco per presentare le sue ultime novità: Readiris 16 (una soluzione OCR per Windows e Mac); IRIScan Anywhere 5 e IRIScan Anywhere 5 Wifi (scanner ultra compatti e autonomi); IRIScan Book 5 e IRIScan Book 5 Wifi (due scanner senza fili e ultra compatti); IRISNotes 3 e IRISNotes Air 3 (due penne digitali).

Readiris 16

Readiris 16 per Windows o Mac è un software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che permette di convertire un’immagine, un PDF o un documento scansionato in file di testo completamente modificabile. Readiris 16 è capace di estrarre il testo dei vostri documenti con estrema precisione preservando la formattazione originale. Readiris 16 per Mac è dotato di un modulo di scanning che permette di pilotare qualsiasi scanner Twain senza utilizzare un software esterno. Questo modulo facilita l’importazione dei documenti in Readiris 16 per Mac e garantisce la creazione sistematica di documenti ottimizzati per l’archivio, la condivisione o l’editing.

IRISNotes 3 & IRISNotes Air 3

Grazie a IRISNotes 3 e IRISNotes Air 3, IRIS vi permette di scrivere direttamente in digitale: a casa, in ufficio, in classe o in sala riunioni, queste penne digitali consentono di guadagnare tempo. Oltre a stoccare note manoscritte e disegni, questo nuovo strumento li trasforma in testo modificabile sul vostro PC o Mac, pronte ad essere inviato al programma di testo utilizzato (Word, Outlook, Bloc-notes) e ad essere condivise immediatamente con amici o colleghi.

IRIScan Anywhere 5 & IRIScan Anywhere 5 Wifi

Gli strumenti di scansione portatile alimentati da batterie al litio sono dotati di una suite di software del valore di circa 200 euro, tra cui il celebre OCR Readiris, consentendo di digitalizzare un centinaio di documenti, in formato A4, in modalità batteria, con una risoluzione di 300, 600 o 1200 ppp ed una velocità che va da 8 a 12 PPM.

IRIScan Book 5 Wifi

Senza fili, compatti ed ultrarapidi, questi scanner permettono di scansionare qualsiasi documento (riviste, giornali, libri, contratti) in altissima risoluzione e senza dover staccare alcuna pagina. Basta passarlo sul documento e la versione digitale sarà automaticamente salvata sulla carta MicroSD fornita, pronta ad essere trasferita verso un PC o un Mac.