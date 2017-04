Contarina rinnova lo storage con NetApp

Grazie alle soluzioni di NetApp e alla consulenza di Imhotech, l’azienda ha sostituito il proprio sistema IT ormai obsoleto e inadeguato con il nuovo FAS8020

Cotarina ha rinnovato il suo storage scegliendo le soluzioni NetApp. La società, che ha alle sue dipendenze circa 700 persone, opera in provincia di Treviso da oltre vent’anni fornendo servizi di igiene ambientale in modo integrato e innovativo. Si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula in un territorio di circa 1.300 km quadrati – tra centri storici, aree urbane e naturalistiche, con un bacino di 554.000 abitanti e circa 260mila utenti.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che offre anche altri servizi, quali gestione dei servizi informativi territoriali, del verde pubblico integrato e disinfestazioni, nonché dei servizi cimiteriali e videosorveglianza nei Comuni consorziati.

A prova di futuro

Contarina disponeva di uno storage datato che aveva ormai concluso il suo ciclo di vita e non era più adeguato alla realtà aziendale in notevole crescita, sia dal punto di vista della capacità e delle prestazioni, sia della sicurezza e della durata dell’investimento. Per l’azienda era anche molto importante disporre di una soluzione che fornisse uno strumento di monitoraggio della SAN, permettendo di verificare se il funzionamento fosse o meno corretto: in pratica fare dell’analisi complessiva in modo autonomo e facilmente gestibile.

La soluzione adottata

Contarina, dopo avere fatto una gara e valutato altre soluzioni, ha rinnovato la fiducia al partner Imhotech, con cui aveva già collaborato in passato, e ha optato per la soluzione NetApp FAS8020 (48 GB di memoria). La configurazione prevede 24 dischi allo stato solido da 400 GB ognuno, 3 dischi SSD da 400 GB per l’accelerazione della cache e 56 dischi SAS da 1,2 terabyte. Questa soluzione così strutturata permette all’azienda di arrivare a circa 45 TB sui dischi SAS e a circa 8 TB per i dischi allo stato solido, con il supporto di oltre 66.000 IOPS totali al secondo. Contestualmente è stata migrata l’infrastruttura connettiva, che era di tipo SAN fiber channel, ed è stata implementata un’architettura basata su switch a 10 gigabit con connettività Ethernet sia lato host sia lato NetApp.

Integrazione e flessibilità

Adesso Contarina dispone di una soluzione con prestazioni notevolmente migliorate che offre un accesso ai dati velocizzato, strumenti ottimali per la gestione dei database e la gestione nonché il monitoraggio dell’intero sistema. Inoltre lo spazio disponibile è quasi quadruplicato, garantendo una perfetta integrazione con la soluzione di backup Veeam, alla quale l’azienda non voleva rinunciare. Contarina ha due sedi principali e due data center: il progetto è partito con l’implementazione su un solo sito, ma c’è la possibilità di estendere la soluzione storage anche sul secondo. In futuro l’azienda potrebbe acquistare un’altra SAN di NetApp e creare un sito di disaster recovery, in modo da garantirsi la continuità del servizio anche in caso di problemi.