Nominati Claudia Galimberti a Milano e Luca Santonico a Roma

Panasonic Computer Product Solutions rafforza il proprio impegno nello sviluppo del business di canale per il settore pc e tablet con la nomina di Claudia Galimberti e Luca Santonico a Partner Account Manager per l’Italia.

I Partner Account Manager hanno l’obiettivo di supportare la comunità di partner Panasonic sul territorio italiano nella loro attività di proposizione e vendita delle soluzioni Toughbook e Toughpad; da qui la scelta di due figure con diversa competenza geografica – Claudia Galimberti a Milano e Luca Santonico a Roma – in grado di affiancare i partner quando e dove serve con ogni strumento tecnico e commerciale a disposizione.

“Siamo certi che Claudia Galimberti e Luca Santonico sapranno sviluppare al meglio le strategie di vendita indiretta dei prodotti Toughbook e Toughpad sul mercato italiano, costruendo solide relazioni con i partner, perseguendo ambiziosi obiettivi di crescita e consolidando il posizionamento di Panasonic come azienda di riferimento per i device rugged,” commenta Elia Lupi, General Manager Italy and Central Eastern Europe di Panasonic Computer Product Solutions Europe.

Claudia Galimberti, in Panasonic da quasi 11 anni, si è occupata per la divisione Toughbook di Key Account con particolare focus sui settori utility e food, mentre Luca Santonico, in Panasonic dal 2013, si occupa da più di 30 anni di innovazione tecnologica per gli utenti in mobilità.

“Siamo entusiasti di poter mettere a frutto la nostra expertise con questo nuovo incarico, e impazienti di cogliere, insieme al team guidato da Elia Lupi, le sfide professionali e commerciali che ci attendono per i prossimi mesi – affermano Galimberti e Santonico -. La partecipazione numerosa ai primi appuntamenti della Partner Academy ha confermato l’attenzione che la comunità dei partner riserva a questa categoria di prodotti e la possibilità di una reale crescita condivisa”.