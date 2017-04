Nuove opzioni custom-fit per la serie P e V

Display professionali con una varietà di caratteristiche personalizzabili per migliorare usabilità e integrazione nell’ambiente

Nasce per fornire esperienze più personalizzate e coinvolgenti in ambito retail la nuova gamma di opzioni custom-fit sulla serie P e V di display professionali MultiSync di largo formato di NEC. Le diverse opzioni semplificano l’installazione dell’apparecchio, l’utilizzo quotidiano e la manutenzione, rendendo più semplice la regolazione dei livelli di performance per applicazioni su misura principalmente nel settore retail, ma anche per il tempo libero, i musei, i viaggi e l’ufficio.

Presentati ad ISE 2017, i display serie P e V sono costruiti secondo il concetto di piattaforma aperta NEC e possono essere potenziati e personalizzati attraverso una serie di opzioni estetiche e funzionali. Utilizzando il vetro a specchio semitrasparente MIRONA di SCHOTT, i display serie P sono ideali per quegli scenari in cui una migliore esperienza visual ha un forte impatto sul coinvolgimento del cliente. La serie MultiSync P Mirror Glass (MG) sta a metà strada tra un vero specchio ed un display signage. Essa permette ai rivenditori di condurre i propri clienti attraverso un affascinante percorso visual dove il digital signage è perfettamente integrato negli specchi dei camerini di prova. Il rivenditore può fornire alla propria clientela informazioni mirate, come la gamma delle taglie, i colori disponibili o gli accessori coordinati, permettendo ai clienti di utilizzare la superficie a specchio per controllare il proprio look e decidere lo stile preferito.

I monitor serie P e V sono anche adatti per applicazioni in altre aree di signage professionale e industriale dove i display sono soggetti a condizioni ambientali particolarmente critiche. Questo è possibile grazie ad uno spesso vetro protettivo di 4 mm, che protegge il display da danni causati dagli agenti esterni. Il vetro di protezione CONTURAN di SCHOTT antiriflesso e ad elevata trasmissione della luce, combinato con un livello di luminosità pari a 500 cd/m² nella serie V e 700 cd/m² nella serie P, consente un’ottima leggibilità.

I display serie P e V sono poi disponibili con cornici di diversi colori, che ne permettono la perfetta integrazione all’interno dell’ambiente dove vengono installati. I colori delle cornici possono essere scelti all’interno della gamma di colori RAL.

Altre possibilità di personalizzazione includono possibilità touch facili e intuitive. Integrate all’interno della tecnologia Multi-Touch ShadowSense, i display SST della serie P MultiSync sono disponibili nelle misure da 40 fino a 80 pollici ed offrono performance touch accurate ed affidabili. I display supportano fino a 10 punti e gesti touch simultanei ignorando quelli accidentali.

I modelli touch serie V con supporto per Multi-Touch ad infrarossi saranno disponibili a partire da giugno 2017. Questi display prevedono un rivestimento anti-riflesso per massimizzare la leggibilità e garantiscono elevati livelli di precisione touch. Supportano tutti I principali sistemi operativi e fino a 10 punti touch simultanei.