Il 4K di Sony per lo sport di MEDIAPRO

Il gruppo di comunicazione ha scelto la tecnologia 4K di Sony

La più avanzata tecnologia 4K di Sony è stata scelta da MEDIAPRO, fornitore di servizi tecnici per la produzione audiovisiva e la trasmissione satellitare, per la produzione e la trasmissione dei programmi sportivi, equipaggiando le due più importanti unità OB della propria flotta.

MEDIAPRO produce e distribuisce contenuti audiovisivi, gestisce e distribuisce eventi sportivi, produce film e contenuti interattivi, inoltre fornisce servizi di post-produzione. La società conta circa 4.450 professionisti, distribuiti in 35 sedi in quattro continenti. Creata nel 1994, MEDIAPRO realizza più di 2.500 produzioni ogni anno grazie alle proprie unità mobili e distribuisce eventi in alta definizione in tutto il mondo. Attualmente il suo team partecipa alla produzione dei più importanti campionati di calcio e in particolare dei campionati sportivi di livello globale.

La tecnologia 4K più avanzata serve a MEDIAPRO per poter realizzare produzioni live in HDR, in particolare per gli eventi sportivi. Per rispondere a tali esigenze, lo scorso gennaio MEDIAPRO ha siglato un accordo con Sony Professional Solutions per la fornitura di attrezzature professionali 4K tra cui:

· 33 telecamere 4K HDC-4300

· 3 sistemi di server live PWS-4500 per la produzione live 4K/HD con tecnologia IP

· Switcher video 4K XVS-8000

· 2 monitor di riferimento OLED 4K TRIMASTER EL™ BVM-X300 da 30″

· 1 monitor di visione 4K OLED TRIMASTER EL™ high-end PVM-X550 da 55″

“È innegabile che il 4K si stia imponendo sempre più, specialmente nell’ambito degli eventi calcistici, che sono tra quelli che attirano di più l’audience e che richiedono un’esperienza visiva di più alto livello – ha commentato Francisco José de la Fuente, Country Manager in Portogallo e Responsabile per l’Area OB van di MEDIAPRO Group -. La qualità dell’immagine è importante quanto il contenuto nell’impatto sullo spettatore, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto la soluzione 4K di Sony”.