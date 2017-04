Dacom: l’importanza della relazione in primo piano agli Open Days 2017

Il distributore a valore di dispositivi del mondo AIDC per la lettura e stampa dei codici a barre organizza un roadshow di sei tappe

Cosa consente ad una azienda di emergere e affermarsi nel proprio mercato di riferimento? Solitamente la capacità di differenziarsi rispetto ai concorrenti per una caratteristica unica e particolare. Dacom è riuscita a creare la propria identità, andare oltre i confini nazionali, e diventare una grande realtà europea della distribuzione, facendo leva sulla capacità delle proprie persone di entrare realmente in relazione con i clienti come scelta aziendale strategica.

La tecnologia è molto importante per creare business, ma la relazione e la collaborazione rappresentano il vero valore percepito dai Rivenditori nel rapporto con il proprio Distributore.

Dacom ha scelto di accompagnare nella crescita di competenze e nell’aggiornamento sulle novità i Rivenditori anche grazie ad una serie di eventi di presentazione.

Da maggio a giugno 6 tappe di una giornata intera a Milano il 9 maggio, Padova l’11 maggio, a Bologna il 17 maggio, a Napoli il 24 maggio, a Bari il 31 maggio e a Catania il 7 giugno.

Organizzate come una esposizione di tecnologie e come possibilità di confrontarsi con gli specialisti Dacom e dei diversi Vendor. Eventi dal taglio molto pratico, in cui cogliere l’opportunità di un aggiornamento fondamentale per i Rivenditori per essere proattivi con i Clienti finali e capaci di progettare soluzioni performanti ed efficaci. Durante gli incontri saranno presentate le tecnologie di Honeywell, Zebra, Datalogic, Posiflex e Ergonomic Solutions.

“Dacom da sempre lavora a fianco dei suoi partner e rivenditori. Gli Open Days sono la naturale realizzazione di questa strategia di collaborazione e relazione personale. Tutti noi di Dacom stiamo dando il massimo per organizzare appuntamenti in modo che siano davvero utili e concreti per i partecipanti” ha commentato Andrea Gilberti, Responsabile Commerciale Dacom.